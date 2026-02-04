Charla sobre los 90 años de la Guerra Civil en Cangas

La asociación de Memoria Histórica 28 de Agosto de Cangas organiza una charla-coloquio en el salón de plenos mañana, jueves 5 de febrero a las 19.30 horas, a cargo de Iago Santos Castroviejo. Se celebra con motivo de los 90 años del inicio de la Guerra Civil y se titula «Cangas 1936. Guerra e o destrozo dun futuro. Como recuperalo?».