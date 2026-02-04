Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acceso a redes en EspañaTalud BouzasCondenado a compartir premioCaso Saltamontes VigoAsesinato machista en MosTemporal en GaliciaAgresión Chino Uvigo
instagramlinkedin

Charla sobre los 90 años de la Guerra Civil en Cangas

La asociación de Memoria Histórica 28 de Agosto de Cangas organiza una charla-coloquio en el salón de plenos mañana, jueves 5 de febrero a las 19.30 horas, a cargo de Iago Santos Castroviejo. Se celebra con motivo de los 90 años del inicio de la Guerra Civil y se titula «Cangas 1936. Guerra e o destrozo dun futuro. Como recuperalo?».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents