Caamaño reitera que no habrá centro de salud en O Hío-Aldán y la Xunta devuelve la finca de O Viso al Concello

Cal y arena en la visita del conselleiro de Sanidade a Cangas. Antonio Gómez Caamaño visibilizó ayer la integración en el Sergas de la unidad municipal de drogodependencias y reiteró la disposición de la Xunta a agilizar la construcción de un CIS comarcal o la inmediata apertura de las nuevas instalaciones de Moaña en Sisalde, aunque no concretó la fecha ni si dispondrá del demandado servicio de urgencias. Además, enterró la posibilidad de construir un centro de salud en los terrenos de O Viso cedidos por el Concello de Cangas hace más de una década y anunció que ya se tramita su devolución.

«¿Damos por hecho que el centro de salud de Aldán-O Hío no se va a construir?», preguntó FARO al conselleiro, en presencia de autoridades autonómicas y municipales. «Xa o falei coa alcaldesa cando estivemos na Consellería: o novo plan non inclúe ese centro», afirmó Gómez Caamaño. Y recalcó: "A solución non está ahí. A solución é o centro integral de saúde (CIS) do Morrazo. Estamos tramitando xa a devolución dos terreos [de O Viso al Concello de Cangas]. Esa si é obriga nosa e así o imos a facer».

La alcaldesa mostró cierta desazón y recordó que «sempre estamos ao lado dos veciños do Hío» y que en su reunión con el conselleiro le pidió «que nos confirmase se tiñan intención de devolvernos os terreos». «Naquel momento non quedara totalmente claro, pero nestes momentos douno por confirmado, e así llo comunicarei aos veciños do Hío para que estean correctamente informados», manifestó Araceli Gestido. «Non creo que eles o tomen como unha boa nova porque nunca deixaron de pedir que eses terreos tiveran a función para a que foron mercados polo Concello de Cangas», lamentó la regidora. Los afectados prevén tratar este asunto el sábado, en su concentración habitual en la Casa da Unión, mientras A Voz da Sanidade ya adelantó su «fonda decepción» con el conselleiro y su «actitude ofensiva» frente a las demandas sociales.

La UAD, al Sergas

La visita del conselleiro a Cangas busca hacer visible el «reforzo á saúde mental do Morrazo» con la integración en el Sergas de la unidad municipal de drogodependencias, que atiende actualmente a 337 personas (frente a 279 del año anterior) de Cangas, Moaña y Bueu. A nivel operativo, el traspaso de esta UAD y de los otros 12 repartidos por toda Galicia, que atienden a unos 7.100 pacientes al año, no tendrá importantes consecuencias. «O único que vai cambiar é quen asume a carga asistencial», pero también «mellora o acceso ao profesional sanitario» al estar integrado en el sistema. Remata así «un proceso complexo», por los recursos materiales y el personal sanitario y administrativo, aclaró Gómez Caamaño.

CIS en A Rúa

Con respecto al CIS comarcal previsto en Cangas, el conselleiro dijo que siguen «pendientes de que o Concello ceda os terreos», siguiendo el modelo que se aplica en toda Galicia. «Estamos esperando e agardamos que suceda o antes posible». El expediente está a la espera de un informe de la AXI (Axencia Galega de Infraestruturas), un departamento que también es de la Xunta, incidió Araceli Gestido. «En calquera caso, cando teñamos o terreo vamos a facer o CIS, que ademais é a solución global para mellorar a calidade asistencial no Morrazo», intervino en conselleiro.

Apertura en Sisalde, Moaña

«Estamos nos últimos pasos para a apertura inmediata e estará en funcionamento en moi pouco tempo», a expensas de completar el mobiliario, apuntó el conselleiro en relación al nuevo centro de salud de Moaña. Será «en cuestión de semanas», sin concretar cuántas. Sobre el PAC (Punto de Atención Continuada), la dotación del servicio de urgencias que se trasladó a Cangas con la pandemia de Covid y allí sigue a pesar de las demandas sociales, se decidirá «no momento da apertura». La decisión estará basada «en principios de asistencia sanitaria, coa intención de protexer a saúde da poboación e tamén protexer as necesidades dos profesionais sanitarios» en un contexto de «déficit de médicos de atención primaria».

Concentración semanal de A Voz da Sanidade de Cangas, ayer. / FdV

«Oportunidade perdida para dar resposta aos problemas sanitarios de Cangas»

«Estamos rotundamente en contra de que se anuncie que non se vai a construir o centro de Saúde de Aldán-O Hío», respondió A Voz da Sanidade de Cangas tras conocer las palabras del conselleiro, y anuncia que no descarta «endurecer as mobilizacións». El colectivo que preside Carmen Nores, «Chicha», dice que ambas parroquias constituyen «un núcleo diferenciado» en el municipio y considera «unha barbaridade» que sus vecinos «teñan que desprazarse kilómetros» para acudir al médico de cabecera en el futuro CIS de A Rúa.También manifiestan su «fonda decepción» tras la visita de Gómez Caamaño a Cangas, que califican de «oportunidade perdida para dar resposta aos graves problemas sanitarios que sofre o municipio», como las listas de espera o la escasez de recursos sanitarios que preocupan a la ciudadanía.