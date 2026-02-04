Los 82 años de un veterano marinero... y de la guerra de las Malvinas

Familia y amigos del marinero cangués Juan Casas se reunieron este domingo para celebrar sus 82 años. Un merecido homenaje para un veterano marinero, que a su pesar también es veterano de la guerra de las Malvinas. El cangués formaba parte de la tripulación del «Usurbil», un pesquero que fue militarizado entre abril y mayo de 1982 por la dictadura en Argentina para ejercer labores de espía durante la guerra de las Malvinas.

Un gran reto para el sistema eléctrico de O Morrazo

En lo que va de invierno O Morrazo no sufrió grandes apagones. Algo que es digno de mención después de las averías que afectaron a zonas de Meira, Aldán o Beluso solo por citar algunas localidades el año pasado. Puede ser por suerte o por que se reforzó la seguridad del tendido. De todas formas , ante la sucesión de borrascas, parece casi un milagro que el sistema eléctrico esté aguantando tan bien. Toquemos madera, porque todavía quedan semanas por delante de mal tiempo.

Noticias relacionadas

Ya no se comparten cafés ni cervezas... con la honrosa excepción de Bueu

La visita de ayer del conselleiro de Sanidade en Cangas volvió a poner de manifiesto que se perdieron aquellos actos en los que ediles de todos los partidos compartían un café o una cerveza después de una visita importante. Ahora lo habitual, como ocurrió este lunes, es que los de cada partido o color político vayan a la cafetería por su lado. Eso sí, nos cuentan que Bueu sigue siendo una «honrosa excepción» de buen clima político.