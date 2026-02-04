O Rompeolas
Los 82 años de un veterano marinero... y de la guerra de las Malvinas
Familia y amigos del marinero cangués Juan Casas se reunieron este domingo para celebrar sus 82 años. Un merecido homenaje para un veterano marinero, que a su pesar también es veterano de la guerra de las Malvinas. El cangués formaba parte de la tripulación del «Usurbil», un pesquero que fue militarizado entre abril y mayo de 1982 por la dictadura en Argentina para ejercer labores de espía durante la guerra de las Malvinas.
Un gran reto para el sistema eléctrico de O Morrazo
En lo que va de invierno O Morrazo no sufrió grandes apagones. Algo que es digno de mención después de las averías que afectaron a zonas de Meira, Aldán o Beluso solo por citar algunas localidades el año pasado. Puede ser por suerte o por que se reforzó la seguridad del tendido. De todas formas , ante la sucesión de borrascas, parece casi un milagro que el sistema eléctrico esté aguantando tan bien. Toquemos madera, porque todavía quedan semanas por delante de mal tiempo.
Ya no se comparten cafés ni cervezas... con la honrosa excepción de Bueu
La visita de ayer del conselleiro de Sanidade en Cangas volvió a poner de manifiesto que se perdieron aquellos actos en los que ediles de todos los partidos compartían un café o una cerveza después de una visita importante. Ahora lo habitual, como ocurrió este lunes, es que los de cada partido o color político vayan a la cafetería por su lado. Eso sí, nos cuentan que Bueu sigue siendo una «honrosa excepción» de buen clima político.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- Al rescate en barco de los isleños de Ons
- Competencia pide investigar otra vez si hay «abuso» en las reservas del camping de Ons con el barco
- Fuerte movilización de emergencias en la calle Ramón Cabanillas
- Ons, más aislada que nunca: «Só nos falta que veña un tornado»
- Joseph pone los ríos al límite
- Cinco autobuses desde O Morrazo en la protesta por la sanidad
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo