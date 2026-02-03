Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP denuncia la falta de gestión del gobierno de Cangas

Juan Calvo

Cangas

El Partido Popular de Cangas denuncia la absoluta falta de gestión y de trabajo del gobierno del BNG y sus socios. Y como no hace mucho que el tripartito habló de discriminación de la Xunta, de los 28 millones que Aguas de Galicia destinados a la EDAR de Lalín y a la de Vilagarcía, así como el dinero que se destinó a la de Poio, ahora el PP pone ejemplo de Concellos en los que no gobierna el PP, sino BNG o PSOE que sí recibieron dinero para obras hidráulicas. Entre ellos destacaron los convenios con Arousa, por más de un millón de euros; Padrón, por casi 11 millones de euros o Foz, por más de 14 millones de euros. «Municipios de menos entidad que Cangas, en los que gobierna el PSdeG PSOE o el BNG y que ponen de manifiesto la falta absoluta de trabajo del actual gobierno local». Los populares insisten en que en Cangas no existe un proyecto concreto ni se sabe a qué subvenciones concurrió o qué proyectos fueron presentados. El PP vuelve a recordar que el saneamiento es una competencia exclusiva municipal.

