El PP denuncia la falta de gestión del gobierno de Cangas

El Partido Popular de Cangas denuncia la absoluta falta de gestión y de trabajo del gobierno del BNG y sus socios. Y como no hace mucho que el tripartito habló de discriminación de la Xunta, de los 28 millones que Aguas de Galicia destinados a la EDAR de Lalín y a la de Vilagarcía, así como el dinero que se destinó a la de Poio, ahora el PP pone ejemplo de Concellos en los que no gobierna el PP, sino BNG o PSOE que sí recibieron dinero para obras hidráulicas. Entre ellos destacaron los convenios con Arousa, por más de un millón de euros; Padrón, por casi 11 millones de euros o Foz, por más de 14 millones de euros. «Municipios de menos entidad que Cangas, en los que gobierna el PSdeG PSOE o el BNG y que ponen de manifiesto la falta absoluta de trabajo del actual gobierno local». Los populares insisten en que en Cangas no existe un proyecto concreto ni se sabe a qué subvenciones concurrió o qué proyectos fueron presentados. El PP vuelve a recordar que el saneamiento es una competencia exclusiva municipal.