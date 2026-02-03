El pleno de Bueu exige la convocatoria de la Mesa por Ons y aprueba la declaración del "Ano José Suárez"

El pleno de Bueu aprobó por unanimidad exigir a la Xunta de Galicia la convocatoria de la Mesa por Ons, en un plazo máximo de dos meses y que esa reunión se celebre en Bueu. Este acuerdo forma parte de la moción presentada por el edil no adscrito Daniel Chapela y que contó con el apoyo del resto de los grupos políticos. También hubo unanimidad para aprobar la declaración del “Ano José Suárez” en Bueu, aprovechando que la Real Academia Galega das Artes le dedicará al fotógrafo el próximo Día das Artes Galegas, que se conmemora el 1 de abril. Entre el público presente había representantes de la plantilla de Correos, que en los últimos meses han convocado varias movilizaciones en Bueu y en el resto de la comarca por la falta de personal. El plenario aprobó por unanimidad una propuesta del grupo de gobierno BNG-PSOE para exigir a la empresa pública la dotación de más medios para para paliar la actual situación de precariedad, que provoca que según los sindicatos haya miles de envíos sin repartir.

La sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero comenzó con sendas mociones relativas al nuevo reglamento de control de pesca y capturas aprobado por la Unión Europea (UE) y que motivó las protestas del sector de la pesca de la bajura. Una de las mociones fue presentada por el grupo de gobierno y la otra por el PP. A pesar de que el conflicto se logró reconducir después de una reunión en Madrid con la Secretaría General de Mar el orden del día mantuvo ambas mociones para que la corporación pudiese expresar su respaldo a la flota. Las dos, a pesar de algún dardo cruzado entre los grupos políticos, se aprobaron por unanimidad.

Esa misma unanimidad se repitió a la hora de declarar 2026 como “Ano José Suárez” en Bueu, una propuesta de la Concellería de Cultura aprovechando la vinculación del fotógrafo con el municipio, donde realizó parte de su famosa serie de fotografías “Mariñeiros”, entre 1935 y 1936. Desde hace meses la concejalía trabaja con los familiares de Suárez y está previsto que esa serie fotográfica se pueda exponer por primera vez en Bueu y en la comarca de O Morrazo.

El orden del día de la sesión plenaria continuó con la moción del BNG-PSOE sobre las reivindicaciones del personal de Correos, que acudió al salón de plenos con una pancarta con el lema “Por unhas condición de traballo dignas. Non ós recortes. Non ós recargos. Por un emprego público galego de calidade”, que también contó con el apoyo de todos los grupos.

La siguiente moción también estaba relacionada con los servicios públicos, en esta ocasión por los continuos cierres en el parque comarcal de bomberos de O Morrazo. La propuesta reclama al consorcio provincial que informe a la corporación municipal sobre sus intenciones para ampliar y mejorar las actuales instalaciones, que se emplazan en una parcela cedida en el año 2003 por el Concello de Bueu y que eventualmente se revierta la superficie de la parcela que fue cedida si no se dedica al fin para el que se puso a disposición. Hace unos días los responsables del consorcio provincial mantuvieron una reunión con el comité de empresa para explicarles que se construirá un nuevo edificio para el parque comarcal en los terrenos disponibles dentro de la parcela y que el actual, debido a sus deficiencias, será demolido.

La sesión plenaria concluyó con las dos mociones presentadas por el concejal no adscrito Daniel Chapela. La primera pedía la creación de unos bonos comercio por parte de la Diputación de Pontevedra, con un presupuesto de entre 4 y 7 millones de euros para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Se aprobó con el único voto a favor de Chapela ya que BNG, PP y PSOE se abstuvieron.

La última de las mociones exigía la convocatoria de la Mesa por Ons, que no se reúne desde el mes de julio y que la Xunta de Galicia se comprometió a reunir nuevamente antes de finalizar el año 2025. Todos los grupos de la corporación acordaron ofrecer un plazo máximo de dos meses para su celebración y que esta vez se desarrolle en Bueu.