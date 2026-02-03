Piden prisión para cinco acusados de estafar 350.000 euros con una empresa de Bueu

La Fiscalía Provincial de Pontevedra ha solicitado penas de entre dos y cinco años de prisión para seis acusados de estafar un total de 343.608 euros con una empresa con sede en Bueu. Los delitos que se les imputan son los de estafa y blanqueo de capitales, en un juicio que se celebrará mañana en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra.

Los hechos sucedieron en el año 2019 cuando personas no identificadas suplantaron a la empresa portuguesa Campoaves SA para reclamar varios pagos a la firma alemana K-PRO GmbH, con la que tenía una relación comercial. De este modo recibieron dos transferencias por un valor conjunto de 353.608 euros, que fueron a parar a una cuenta cuyo titular era la sociedad mercantil Promotora de Obras y Servicios Sotavento SL, empresa sin actividad cuyo administrador único es uno de los incausados.

Este transfirió dinero a su hijo y a cuentas de otros de los incausados, que retiraron a su vez fondos, algunos de los cuales se derivaron a entidades bancarias de Rumanía. Por todo ello, se solicitan cinco años de prisión y doce meses de multa con una cuota diaria de 15 euros para cinco de los acusados, mientras que para el sexto se piden dos años de cárcel y una multa de 50.000 euros. Además, deberán reintegrar los 343.608 euros.