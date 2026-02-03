El pabellón de San Roque retoma la actividad mañana tras finalizar las obras

Si no hay mayor contratiempo, las obras de apuntalamiento de una pared en el pabellón de San Roque terminan hoy, según manifestó la concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, la socialista Sagrario Martínez. No obstante, el pabellón no se abrirá a la actividad escolar y deportiva hasta el lunes, con el propósito de verificar si las obras realizadas acabaron con las filtraciones del agua de lluvia que hacía que la pista polideportiva se encharcara y se convirtiera peligrosa para la práctica del deporte

El gobierno local es consciente de que hay que actuar en otras zonas del pabellón que también presentan problemas, pero que la urgencia de la que se llevó a cabo era máxima y es la que va a permitir que la actividad continúe. Hay alguna gotera en el pabellón y la condensación sigue siendo un problema desde el principio, difícil de solucionar. Está previsto que una vez que el deshumificador que se encuentra trabajando en la piscina no sea necesario se trasladará al pabellón de San Roque. También hay defectos en el porche del colegio de San Roque que conduce al pabellón que deben ser subsanados.

Mientras, siguen los problemas de filtraciones en el pabellón municipal de Romarigo, que ya en su día se tuvo que cerrar de forma urgente y cuya reforma se incluyó en el famoso Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero.

Y la nave de deportes náuticos de Cangas también presenta problemas de calado. El concejal de Deportes, Eugenio González, propuso públicamente un convenio con Portos de Galicia para financiar el arreglo del tejado de la nave, pero aún no se sabe si se hizo oficial la propuesta a Portos de Galicia. La reforma de esta nave urge.