Naturgy limpiará 16,5 kilómetros de biomasa bajo líneas eléctricas

La compañía eléctrica Naturgy, a través de su distribuidora Unión Fenosa Distribución (UFD), iniciará en las próximas semanas la limpieza de biomasa en la servidumbre de sus líneas de media y alta tensión en toda la comarca de O Morrazo.

Según los avisos publicados en los tablones de anuncios de Bueu y Cangas, los propietarios de los terrenos afectados disponen de 15 días para realizar las labores de gestión de biomasa, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios. En caso de no efectuarse en ese plazo, será la propia empresa la que lleve a cabo los trabajos.

En el conjunto de O Morrazo, estas actuaciones alcanzarán los 16,5 kilómetros dentro de la línea de alta tensión Lourizán-Cangas. Los tramos aéreos bajo los que se intervendrá en Marín suman 8 kilómetros, el mayor recorrido. Le siguen Moaña y Bueu, con 3,5 kilómetros cada uno. Cangas es el municipio con menor longitud de limpieza obligatoria, con 1,5 kilómetros lineales.

En las líneas de media tensión, la obligación es limpiar al menos cinco metros a ambos lados del cableado, mientras que en alta tensión la franja se amplía a 15 metros por cada lado. Estas rozas buscan, además de reducir el riesgo de incendios en caso de cortocircuito, minimizar el impacto de los temporales sobre el tendido y, con ello, los apagones que las borrascas con fuerte viento suelen provocar por la caída de árboles o ramas en O Morrazo.

La limpieza de la servidumbre se realiza de acuerdo con la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, cuya disposición transitoria tercera especifica las especies a efectos de la gestión de la biomasa vegetal. En concreto, se incluyen el pino gallego o pino del país, el pino silvestre, el pino de Monterrey, el pino de Oregón, la mimosa, la acacia negra, el eucalipto, la brecina, la carquesa, la retama, el brezo, el piorno, los helechos, la zarza y el tojo.