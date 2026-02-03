Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moaña retira las acacias ornamentales para apostar por árboles autóctonos

Moaña retira las acacias ornamentales para apostar por árboles autóctonos | S.A.

El Concello de Moaña taló las acacias que decoraban las aceras en las calles As Barxas y Rosalía de Castro, al tratarse de especies invasoras que, además, estaban dañando el enlosado con sus raíces. Se levantarán los tocones y se plantarán especies de árboles autóctonas en las aceras de ambas vías urbanas.

