Moaña cobrará un canon de 1.350 euros por gestionar el cargador de coches

La estación de carga para vehículos eléctricos instalada por el Concello de Moaña en la calle As Barxas lleva cinco años pendiente de su puesta en funcionamiento. El retraso, según explica el gobierno local, se debe a la complejidad de gestionar este tipo de servicio desde una administración pública.

Con la decisión ya tomada de adjudicar la explotación a una empresa externa, el Concello encargó un estudio de costes que recibió a finales de 2025. La concejala de Medio Ambiente e Mobilidade, Dolores Chapela, señala que desde entonces el expediente está en manos de los servicios jurídicos municipales, que deben emitir su visto bueno antes de iniciar el proceso de licitación.

El informe establece un canon fijo y otro variable que se cobraría a la empresa adjudicataria, siempre que finalmente concurran candidatas. La parte fija sería de 1.350 euros al año, con una actualización anual vinculada al IPC. En el Concello interpretan que el objetivo no es hacer caja, sino poner una “electrolinera” a disposición de los vecinos de Moaña que ya cuentan con un vehículo eléctrico.

En cuanto al canon variable, el estudio estima un pago de 0,1832 euros por kWh, tomando como referencia el precio minorista de la energía en España en 2024. El pliego de condiciones incluirá la revisión anual de este canon, atendiendo al precio de mercado de la electricidad.

Hace más de un año se descartó la opción de redactar una ordenanza para una gestión directa municipal de una instalación que costó cerca de 15.000 euros. La iniciativa partió del área de Movilidad en el anterior mandato, gestionada por el PSOE en un gobierno de coalición, con Rodrigo Currás al frente de ese departamento. El objetivo era fomentar el uso del vehículo eléctrico frente a los automóviles de combustibles fósiles.

Semirrápida

El punto de carga instalado en Moaña —todavía sin uso— cuenta con dos tomas y ofrece carga semirrápida, lo que permitiría completar la batería de un coche estándar en un plazo aproximado de entre tres y cuatro horas. El Concello optó por este sistema al considerarlo más seguro para la vida útil de las baterías pues los de carga rápida pueden dañarlas.

La actuación ya figuraba como objetivo en el Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) de Moaña, presentado en octubre de 2019 cuando se decidió su instalación.

Cuando se instaló la base de carga en la calle As Barxas ya sufrió un retraso en las tareas de conexión a la red eléctrica. De todas formas, se había convertido en el primer punto para cargar coches de todo el municipio e incluso de toda la comarca de O Morrazo. Ahora, pasados ya unos cinco años, en la web y aplicación de referencia de los titulares de este tipo de vehículos (Electromaps) aparecen ya tres puntos de carga en Moaña: En la gasolinera de Domaio, en el campo de golf y la propia del Concello que se indica como inactiva.En Cangas se marcan cinco bases de carga de índole privado en establecimientos como el supermercado Lidl, el Hotel H4, el parking privado de la Avenida de Marín, el hotel Rodeiramar y el restaurante Doade, en O Hío. En Bueu hay dos puntos, uno en el parking de Massó y otro en el establecimiento rural Casa Videira.