Melón anuncia que tienen un calendario para incorporar las plazas de personal

El concejal de personal del Concello de Moaña, Xosé Xoán Melón, en una respuesta a una moción del portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, para exigir dotación urgente de personal en el Concello, anunció que ya han elaborado un calendario con todos los procesos de selección de personal tanto de promoción interna como vacantes.

Rodríguez atribuyó la falta de personal en el Concello, a una gestión con improvisación y falta de planificación y criticó que las jubilaciones en los últimos años no fueron cubiertas provocando pérdida de efectivos que afecta al funcionamiento diario de la administración y a la calidad de la atención. Pidió cubrir las jubilaciones, dotar de personal estable a los departamentos y poner fin a los contratos temporales

Melón reconoció que la actual situación se arrastra desde hace años por la normativa estatal que impide reponer al personal que se jubiló entre 2012 y 2015; y que esta situación se sigue manteniendo al estar limitada la tasa a sólo poder sustituir a los trabajadores que se jubilan. Recordó que tras la falta de acuerdo con el personal por la RPT, el gobierno no se quedó de brazos cruzados y elaboró un nuevo catálogo de puestos de trabajo y critica la falta de coherencia del PSOE y del PP también por hablar de falta de personal sin apoyar los presupuestos. Respecto a los contratos temporales indicó que se cubren los susceptibles de ofrecerse a personas desempleadas.