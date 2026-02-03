La Mancomunidad logró 458 toneladas de residuos de hostelería en 2025 para compost

El compostaje sigue abriéndose camino en O Morrazo, ya no sólo en las viviendas en donde la Mancomunidad repartió y controla 1.500 composteros domésticos entre los tres municipios de Cangas (488), Moaña (438) y Bueu (360); o a través de los composteros comunitario con 23 centros funcionando (6 en Cangas, 3 en Bueu y 14 en Moaña), sino en la propia planta del ente supramunicipal en A Portela. Según el balance de la empresa Urbaser, que realiza, con contratos mensuales la recogida de los residuos, en 2025 se incrementó la producción de la fracción marrón (biorresiduos), tanto a través del canal Horeca, que es el servicio puerta a puerta en hostelería, en el que también hay adheridos colegios y algunas floristerías y fruterías, como en los contenedores en la calle.

Un contenedor marrón del servicio "puerta a puerta" en la hostelería.| / Santos Álvarez

En 2025, el camión del servicio «puerta a puerta» recogió un total de 458.010 kilos de biorresiduos que se trasladaron a la planta de A Portela, en el polígono de Castiñeiras, en Bueu, para la elaboración de unas 80 toneladas de compost. El balance de 2025 supuso un incremento de 31,66% respecto a los 347.880 kilos recogidos en el año 2024. Con esos residuos y con estructurante de restos vegetales y de podas, son con los que la Mancomunidad elabora compost que distribuye entre los vecinos de forma gratuita con entregas periódicas, de al menos tres veces al año.

Precisamente este pasado fin de semana se realizó la última de las entregas con 15.800 kilos, distribuidos entre los tres municipios. El compost se depositó en los puntos de reparto establecidos en el aparcamiento de A Xunqueira en Moaña (antiguo cuartel); junto a las pistas de atletismo en Cangas y se cambió de punto en Bueu, por obras en el pabellón de Beluso, al aparcamiento de Pescadoira, tal y como confirma la gerente de la Mancomunidad, Alba Álvarez. En 2025 hubo reparto en septiembre depositando 27 toneladas; en abril y entre finales de 2024 y principios de 2025, con otras 17 toneladas.

Descargando compost el sábado en A Xunqueira (Moaña). / Santos Álvarez

La elaboración de compost es uno de los pilares sobre los que se constituyó la Mancomunidad de Concellos de O Morrazo en la década de los 90 con un impulso de los gobiernos liderados por el BNG, contrarios a la gestión de la incineración que ofrecía la Xunta con Sogama. Pese a todo se adhirieron y siguen adheridos a Sogama para el tratamiento de gran parte de la basura, pero con la finalidad de que cada vez se vaya bajando esa dependencia a favor del compostaje, como asegura la presidenta, desde el 1 de enero y por dos años, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos. Recuerda, en medio de la polémica por la nueva ordenanza de precios de la basura, que hoy va a dictamen en comisión, que la intención es revisarla cada dos años para ver si aumentan los biorresiduos recuperados y se baja la factura de Sogama aplicando la reducción a las personas consumidoras: «Por eso apostamos por bonificar el reciclaje en el recibo doméstico y comercial» .

Cifras por meses

Las cifras del balance confirman una tendencia al incremento del compostaje, que empezó a elaborarse en la planta de A Portela desde el 3 de agosto de 2022, y que este pasado mes de agosto supuso un récord en la recogida de biorresiduos con 56.280 kilos, debido a la afluencia turística. En enero fueron 33.220; en febrero 30.440; en marzo 34.330; en abril 34.540; en mayo 37.820; en junio ya subió a 38.880; en julio a 49.500 para llegar a los 56.280 en agosto; En septiembre ya bajó a 40.590; en octubre a 37.220; en noviembre se volvió a los niveles de febrero con 30.930 y diciembre cerró el año con una subida a 34.260.

La gerente asegura que, por el momento, hay 126 establecimientos de hostelería adheridos a Horeca, pero la intención es aumentarlos. Dice que la planta tiene capacidad para producir más compost, aunque los biorresiduos del contenedor marrón en la calle no se tratan en O Morrazo, sino que se envían a la planta de compostaje de la Xunta en Vilanova, que atiende a los municipios del eje atlántico del surde Galicia. Los contenedores marrones generaron 76.220 kilos de biorresiduos en 2025, un 42,57% más que en 2024 (53.460). Agosto, con 6.520 kilos, no fue el principal mes, sino diciembre con 8.440. En enero fueron 5.180; en febrero 7.060; en marzo 6.780; en abril 7.900; en mayo 5.900; en junio 5.980; en julio 7.340; en septiembre 7.100; en octubre 5.460 y en noviembre 2.560.

Montaña de compost que se elabora en la planta de A Portela. / Santos Álvarez

La nueva ordenanza, hoy, a dictamen de la comisión en Moaña

La Mancomunidad afronta una semana clave para la aprobación de la nueva ordenanza fiscal de la basura, que tantos disturbios generó bajo la presidencia de Cangas cuando se sometió a aprobación inicial en octubre. Ahora, bajo la presidencia de Moaña por dos años, se lleva a dictamen de comisión (hoy a las 18:00 horas) y a aprobación definitiva en asamblea, el viernes 6 a las 20:00 horas; una ordenanza modificada, tras las reuniones con colectivos, que mantiene la misma tarifa de subida de 67 a 126 euros anuales y en los comercios (200 euros), aunque con más bonificaciones por renta fiscal para que cubra a más personas, y por reciclaje, incluso con 50 euros de descuento en pequeños comercios por colaborar con los biorresiduos o con el reciclaje de cartón. En hostelería hay más tramos tarifarios por superfice como en fábricas y talleres a los que han bajado cuotas variables. El PP rechaza la ordenanza.