El gobierno, sorprendido por la visita del conselleiro de Sanidade a la UAD

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sorprendió ayer a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, anunciando que hoy visitaría la Unidade de Atención a Drogodependientes de Cangas, que acaba de pasar a manos de la Xunta de Galicia, tras un largo periplo municipal, que ocupaba una buena parte de su presupuesto. Está prevista su llegada alas 11.30 horas.

Lo cierto es que no sentó muy bien en los miembros del gobierno local que el conselleiro de Sanidade decidiese venir a Cangas por primera vez solo para visitar la UAD, cuando hay numerosos problemas de su departamento en el municipio. Y todo esto ocurre después de la manifestación que tuvo lugar el domingo en la Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, a la que concurrieron masivamente miembros del gobierno local de Cangas. La concelleira socialista Sagrario Martínez recordó que Cangas tenía problemas como la falta de médicos en el PAC, la petición de la reapertura del Consultorio de O Hío y la construcción del centro de salud de O Hío-Aldán. Y es que el gobierno local aún no recibió una contestación del Sergas respecto a qué pretende hacer con los terrenos cedidos por el Concello en la zona de O Viso, para la construcción del centro de salud de O Hío-Aldán, ahora mismo cubierto de maleza. Lleva así desde el año 2011. Al principio la obra figuró incluso en los presupuestos de la Xunta de Galicia, pero desapareció con el paso de los años.

Claro que el Concello de Cangas también tiene un debe con la Consellería de Sanidade. Pasaron ocho años de la petición y todavía no cuenta con ellos. En los primeros años había dudas entre ampliar el actual centro de salud o construir un CIS. Después aparecieron los terrenos de A Rúa, pero que no son de construcción directa. Más tarde se propuso comprar los terrenos para ahora conseguirlos de forma gratuita a través de una modificación puntual que desarrolle el proyecto que presentó la sociedad Amgecabe. El proyecto pasó la fase de estudio de impacto ambiental y el gobierno local, ahora, se queja de que la Dirección Xeral de Urbanismo no acelere el proceso de la modificación puntual.

A la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) le gustaría que estos asuntos se traten aprovechando la visita del conselleiro Antonio Gómez a la Unidade de Atención al Drogodependiente de Cangas. Habrá que ver si ocurre.