Dura competeción de Dominó en Cangas.

Los locales quedaron segundos por equipo. Hubo mala suerte al final, que no fue falta de pericia manejando las fichas. Ganó Forcarei, con Osvaldo Vilariño y Luis Melón. La mejor pareja de Morrazo fue Manuel Alvariña y Alberto Santos, que ahí están (1º i. y 2ºd.) con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido,y otros miembros del equipo.

¡"Es porque llueve"!

Escuchamos a la alcaldesa de Cangas y a la concejala de Obras y Servicios, Araceli Gestido (BNG) y Sagrario Martínez (PSOE), respectivamente, decir que estan hartas de explicar la razón por la que no empiezan las obras en el campo donde juega el Alondras: «Que hay que esperara a que vengan unos días buenos, que tal y como está lloviendo es imposible realizar bien el trabajo, que no hay más razón que el mal tiempo.

Noticias relacionadas

¿Hay infiltrados en las asociaciones?

¿Se estan convirtiendo la asociaciones de Cangas en un coladero político?. Ayer se lo preguntaban veteranos de la política local que ya abandonaron su puesto en primera línea. Lo cierto es que los partidos políticos, más en Moaña que en Cangas, tuviero, de siempre, interés en infiltra a gente en las directivas. Es ese afan controlador que tiene la mala praxis politica. El fomentar el asociacionismo tiene ese doble filo. Además, en ocasiones, los colectivos vecinalescometen el error de considerase los representantes del pueblo, y no lo son. Los únicos representantes legítimos del pueblo se eligen en las urnas.