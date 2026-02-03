El derrumbe de un muro en la zona trasera de Altamira pone en entredicho el parking

Un muro de contención privado que separaba la finca del parking de Altamira se derrumbó ayer en medio de tanta lluvia y tanta presión. Porque el propietario está convencido de que el derrumbe es debido a los coches que día a día se asientan en esa parte del parking de Altamira, que no duda en calificarlo de ilegal, ya que está dentro de la denominada Actuación Número 5 de Cangas, pendiente de desarrollar por un PERI y que, mientras tanto, el Concello lo convirtió desde 2015 en un aparcamiento público, asfaltando las vías que ahora lo cruzan.

Árbol caído en Liméns. | FdV

El propietario había alertado de la situación a principios de este mandato. Ya había adelantado que podía caer con la presión que ejercen los coches aparcados. En una ocasión, sobre la misma finca, cayó un vehículo. El dueño, ahora, pide al Concello de Cangas responsabilidades. A su entender no se debió realizar el mencionado parking, porque es ilegal y afecta a fincas como la suya, en la calle Baiona, pegada a Eroski. Ayer ya intentó mantener una reunión con la alcaldesa o algún miembro del tripartito, pero cuando acudió se encontró con estaban reunidos en junta de gobierno.

Exige responsabilidades y espera que el Concello reponga de contención de tierras que se vino abajo o, de lo contrario, que le pongan en contacto con el grupo empresarial Aliseda, que es mayoritario en la Unidad de Actuación Número 5, porque fue quien permitió la construcción del parking. Considera que o bien el Concello de Cangas o el grupo empresarial deben afrontar la reparación del muro

Precisamente, está prevista para la próxima semana una reunión entre el concejal de Urbanismo de Cangas, Antón Iglesias (BNG) y el grupo empresarial que quiere desarrollar el PERI y que ya presentó un proyecto que está siendo modificado por petición del gobierno de Cangas.

Por otra parte, este tren de borrascas sigue dejando árboles caídos por todo el municipio. El último, a las 06.00 horas, en Liméns, muy cerca del camping. Fue retirado por el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas, que lleva un mes de duras jornadas haciendo frente a numerosas llamadas de alerta.