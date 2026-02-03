El conselleiro confirma en Cangas que el centro de salud de O Hío-Aldán "non se vai a construir"
La solución pasa "polo CIS do Morrazo", recalcó Gómez Caamaño en su visita para visibilizar el paso de la UAD al Sergas
Gonzalo Martínez
“¿Damos por hecho que el centro de salud de Aldán-O Hío no se va a construir?", preguntó este periódico al conselleiro de Sanidade en su visita a Cangas este mediodía para visibilizar la integración en el Sergas de la Unidade de Atención a Drogodependencias (UAD) de Cangas, que hasta ahora asumía el Concello. “Xa o falei coa alcaldesa cando estivemos na Consellería: a proposta non inclúe ese centro", afirmó Antonio Gómez Caamaño. Y recalcó: A solución non está ahí. A solución é o centro integral de saúde (CIS) do Morrazo. Estamos tramitando xa a devolución dos terreos [de O Viso al Concello de Cangas]. Esa si é obriga nosa e así o imos a facer”.
La alcaldesa mostró cierta sorpresa por la contundencia y recordó que “sempre estamos ao lado dos veciños do Hío” y que en su reunión con el conselleiro le pidió “que nos confirmase se tiñan intención de devolvernos os terreos". "Naquel momento non quedara totalmente claro, pero nestes momentos douno por confirmado, e así llo comunicarei aos veciños do Hío para que estean correctamente informados”, explicó ante el conselleiro y demás representantes autonómicos y municipales. “Non creo eles o tomen como unha boa nova porque nunca deixaron de pedir que eses terreos tiveran a función para a que foron mercados polo Concello de Cangas”, lamentó Araceli Gestido.
UAD al Sergas
La negativa de la Xunta a construir el centro de salud de Aldán-O Hío no fue el único titular que dejó el conselleiro, que acudió a Cangas para hacer visible el "reforzo á sañude mental do Morrazo" con la integración el el Sergas de la unidad municipal de drogopendencias, que atiende actualmente a 337 personas (frente a 279 del año anterior) de Cangas, Moaña y Bueu. A nivel operativo, el traspaso de la titularidad, -que se lleva demandando desde hace más de dos décadas, al igual que los otros 12 repartidos por toda Galicia, que atienden a unos 7.100 pacientes al año- no tendrá importantes consecuencias, asegura, pero sí económicos para el Concello de Cangas, que se ahorrará los costes que ahora asume la Xunta. “O único que vai cambiar é quen asume a carga asistencial”, pero también “mellora o acceso ao profesional sanitario” al estar integrado en el sistema. Remata así “un proceso complexo”, por los recursos materiales y el personal sanitario y administrativo, aclaró Antonio Gómez Caamaño.
Centro Integral de Saúde (CIS) en A Rúa
Con respecto al CIS comarcal previsto en Cangas, el conselleiro dijo que siguen “pendientes de que o Concello ceda os terreos”. La política de la Consellería de Sanidade, aclaró, “sempre é a mesma: o Concello pon a disposición da Xunta o terreo e a Xunta constrúe o centro de saúde”. “Estamos esperando e agardamos que suceda o antes posible”. Dijo que el expediente está a la espera de un informe que, aclaró la alcaldesa, Araceli Gestido, es de la AXI (Axencia Galega de Infraestruturas). Un departamento que también es de la Xunta, incidió Araceli Gestido, para confirmar que se acepta el proyecto presentado por el Concello y poder continuar la tramitación. “En calquera caso, cando teñamos o terreo vamos a facer o CIS, que ademais é a solución global para mellorar a calidade asistencial no Morrazo”, intervino en conselleiro. La alcaldesa, Araceli Gestido, considera este paso “moi positivo” por ser una demanda con más de 20 años y redundará en beneficipo del Concello, de los vecinos y de los usuarios.
Apertura del Centro de Saúde de Moaña en Sisalde
“Estamos nos últimos pasos para a apertura inmediata do centro e estará en funcionamento en moi pouco tempo”, a expensas de completar el mobiliario, apuntó el conselleiro de Sanidade en relación al nuevo centro de salud de Moaña. Será “en cuestión de semanas”, sin concretar cuántas. Sobre el PAC (Punto de Atención Continuada), la dotación del servicio de urgencias que se trasladó a Cangas con la pandemia de Covid y allí sigue a pesar de las demandas sociales, se decidirá “no momento en que vaia a producir a apertura” y que tal decisión estará basada “en principios de asistencia sanitaria, coa intención de protexer a saúde da poboación e tamén protexer as necesidades dos profesionais sanitarios” en un contexto de “déficit de médicos de atención primaria”. Se pretende “distribuír da mellor maneira posible os poucos médicos que hai e co foco sempre posto na asistencia”, remachó Antonio Gómez Caamaño.
