Concentraciones contra el "feminicidio de Mos" en Moaña y Cangas

Los concellos de Cangas y Moaña convocan para la tarde de este martes, 3 de febrero, sendas concentraciones contra el "feminicidio" de Mos. Se trata de protestas y muestras de dolor ante el presunto asesinato de María Belén Fernández, de 52 años y vecina del barrio de Ameiro Longo, en Sanguiñeda, Mos. Recibió varias puñaladas presuntamente de su expareja, Santiago F.Q. de 67 años y que se suicidó tras horas atrincherado.

La concentración de Moaña es a las 19.45 horas en las escaleras de la Casa do Concello y la de Cangas a las 20.00 horas también ante la casa consistorial.