Concentraciones contra el "feminicidio de Mos" en Moaña y Cangas
Las muestras de dolor serán a las 19.45 y a las 20.00 horas de esta tarde respectivamente
R.M.
Los concellos de Cangas y Moaña convocan para la tarde de este martes, 3 de febrero, sendas concentraciones contra el "feminicidio" de Mos. Se trata de protestas y muestras de dolor ante el presunto asesinato de María Belén Fernández, de 52 años y vecina del barrio de Ameiro Longo, en Sanguiñeda, Mos. Recibió varias puñaladas presuntamente de su expareja, Santiago F.Q. de 67 años y que se suicidó tras horas atrincherado.
La concentración de Moaña es a las 19.45 horas en las escaleras de la Casa do Concello y la de Cangas a las 20.00 horas también ante la casa consistorial.
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- Al rescate en barco de los isleños de Ons
- Competencia pide investigar otra vez si hay «abuso» en las reservas del camping de Ons con el barco
- Fuerte movilización de emergencias en la calle Ramón Cabanillas
- Ons, más aislada que nunca: «Só nos falta que veña un tornado»
- Joseph pone los ríos al límite
- Cinco autobuses desde O Morrazo en la protesta por la sanidad
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo