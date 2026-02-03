El Concello sella el contrato para humanizar San Martiño
REDACCIÓN
El Concello de Moaña, a través de la Xunta de Goberno Local, rubricó ayer la adjudicación para la obra de humanización integral del núcleo histórico de San Martiño.
La empresa que ganó el concurso público fue Construcciones Caldevergazo que ofreció acometer los trabajos por un importe de 1.268.711 euros. El proyecto está financiado en su mayor parte a través del Plan Extra 2024 de la Diputación de Pontevedra, que aporta 900.000 euros.
La intervención prevé extender una plataforma única que servirá para el calmado del tráfico y la prioridad peatonal, en hormigón desactivado para reducir su impacto con el entorno. Se contempla, en concreto, actuar sobre la llegada al cruceiro barroco desde el tramo alto de la calle Enrique Rubido de la Gándara y desde A Torneira, también recién arreglada. Se humanizará el propio tramo estrecho de O Cruceiro, la parte alta de la intersección del Camiño da Casa Nova y la subida por la iglesia parroquial románica hasta más arriba de la antigua rectoral.
