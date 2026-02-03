El concello amplía en dos meses el fin de la obra de de saneamiento en Bon

El Concello de Bueu ha ampliado de cinco a siete meses el plazo de ejecución de las obras de abastecimiento y saneamiento en Bon de Abaixo, en la parroquia de Beluso. Lo hace tras formalizar la modificación del proyecto inicial para adaptarlo a los condicionantes de la red de suministro eléctrico de la zona, tal y como había anunciado a finales de año.

El ejecutivo buenense optó por esta decisión tras comprobar que la potencia eléctrica era insuficiente para un único bombeo, por lo que se ha optado por instalar dos de menores dimensiones distribuidos estratégicamente a lo largo del trazado de la nueva red, que extenderá 1.656 metros de tubería de abastecimiento y 966 metros de colector de saneamiento. Los trabajos se complementarán con la pavimentación y asfaltado de los viales afectados por las actuaciones.

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Construcciones Vale, que rebajó el precio base de licitación de este proyecto –situado en los 454.150 euros– con una oferta de 349.423 euros.