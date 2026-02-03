Charla de la AECC, hoy, en «Falando da Saúde»

El salón de plenos del Concello de Cangas acoge hoy una nueva charla dentro del programa «Falando da saúde», a cargo de la Asociación Española contra el Cáncer con la intervención de la psicooncóloga de AECC de Pontevedra, María del Mar Blanco Casais., que abordará la importancia de la comunicación en el proceso oncológico. Será a las 19:00 horas