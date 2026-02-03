Charla de la AECC, hoy, en «Falando da Saúde»
El salón de plenos del Concello de Cangas acoge hoy una nueva charla dentro del programa «Falando da saúde», a cargo de la Asociación Española contra el Cáncer con la intervención de la psicooncóloga de AECC de Pontevedra, María del Mar Blanco Casais., que abordará la importancia de la comunicación en el proceso oncológico. Será a las 19:00 horas
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- Al rescate en barco de los isleños de Ons
- Competencia pide investigar otra vez si hay «abuso» en las reservas del camping de Ons con el barco
- Fuerte movilización de emergencias en la calle Ramón Cabanillas
- Ons, más aislada que nunca: «Só nos falta que veña un tornado»
- Joseph pone los ríos al límite
- Cinco autobuses desde O Morrazo en la protesta por la sanidad
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo