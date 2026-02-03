Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Turísticos GaliciaAsesinato machista en MosSentencia europea AP-9Viviendas Sareb VigoTemporal en GaliciaTransplante de caraGrammy 2026
instagramlinkedin

Charla de la AECC, hoy, en «Falando da Saúde»

El salón de plenos del Concello de Cangas acoge hoy una nueva charla dentro del programa «Falando da saúde», a cargo de la Asociación Española contra el Cáncer con la intervención de la psicooncóloga de AECC de Pontevedra, María del Mar Blanco Casais., que abordará la importancia de la comunicación en el proceso oncológico. Será a las 19:00 horas

TEMAS

Tracking Pixel Contents