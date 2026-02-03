Cela apuesta por un uso escolar y social para las viviendas de profesores

La dirección del colegio de A Torre-Cela ha rechazado la iniciativa del Concello de Bueu de solicitar la reversión de las antiguas viviendas de profesores para convertirlas en pisos de protección y apuesta, en lugar de ello, por destinarlas a usos escolares y de colectivos sociales. Lo hace argumentando las dificultades para armonizar la actividad residencial con la educativa en un inmueble situado dentro del recinto del colegio, mientras lamenta, asimismo, la falta de comunicación con el gobierno local a este respecto, al haberse enterado de la solicitud cursada a la Xunta de Galicia por la noticia publicada en FARO.

«Echamos de menos que hablen con nosotros, que podamos tener un intercambio de impresiones», señala la directora del colegio de la parroquia buenense, Sandra Oliete, que asume que «evidentemente hay que darle un uso a esos espacios y estaría bien hablarlo». Eso sí, la posición de partida es que las viviendas de protección «no parecen la mejor opción», debido al hecho de que, a diferencia de en otros centros del municipio, el inmueble está situado en el ámbito del propio colegio.

«La convivencia y la gestión serían complicadas. Tener a familias viviendo dentro del colegio sería difícil, porque el jardín de esos pisos sería nuestro patio y la planta baja de ese inmueble está ocupado por el comedor», señala. «No veo sencillo darle una gestión sostenible a esto», añade. Y es que poder disponer de ese inmueble es visto como una enorme oportunidad. «Como colegio estamos muy limitados a nivel de espacios y esto sería una buena opción. Con los fondos del centro evidentemente no podríamos arreglarlo, pero nos gustaría llegar a un acuerdo con el concello», admite.

El claustro ya rechazó en su momento la iniciativa

Desde el CEIP de A Torre-Cela se defiende la posibilidad de aprovechar ese edificio para tener una mayor disponibilidad de espacios para su alumnado. «Si se rehabilitasen podríamos darle salida con una sala de arte, un laboratorio y aulas para poder desarrollar actividades extraescolares», señala Oliete. Esto sería durante el horario lectivo, mientras que fuera de él esos espacios podrían ser utilizados por diferentes colectivos sociales del municipio.

La reversión de las antiguas casas de profesores de Cela ya estuvo encima de la mesa hace años. Recuerda Oliete que entonces el claustro escolar había votado en contra y que se solicitó a la Consellería de Educación la desafectación de los pisos para que tuviesen usos educativos y no residenciales. Se ubicó en la planta baja el comedor (ocupando dos viviendas) y un almacén (en otra vivienda), por lo que de los nueve iniciales solo quedan seis pisos que podrían estar operativos.