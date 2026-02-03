El CEIP Quintela inicia los «Encontros Interxeracionais» de Moaña

El CEIP Quintela pone en marcha esta mañana el primero de los «Encontros Interxeracionais para Contar», un proyecto que el Concello de Moaña pone en marcha con Afamo. El objetivo principal es fomentar la convivencia entre generaciones, uniendo a los mayores usuarios de Afamo con el alumnado de los centros de Infantil, Primaria y Secundaria de Moaña, creando espacios de encuentro, diálogo y aprendizaje mutua, según explica la concejala de Benestar Social, María Sanluis.

El de mañana es el primero de los 11 encuentros que incluirán cuentacuentos, juegos, canciones populares, relatos de vida y la narración de experiencias, favoreciendo la interacción directa entre generaciones.

La concejala apuntó a que este tipo de iniciativas contribuyen a «prevenir el aislamiento social de las personas mayores» poniendo en valor sus vivencias y conocimientos al tiempo que se sensibiliza a la infancia y la adolescencia sobre el proceso de envejecimiento.