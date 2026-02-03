La borrasca cubre de arena el entorno de la playa de O Con

La alerta amarilla y naranja que durante la noche del domingo para el lunes y toda la jornada de ayer azotó a O Morrazo no causó grandes estragos más allá de ralentizar a las horas punta el transporte de ría.

Sin embargo los efectos de los continuos vientos fuertes son visibles en distintos puntos de la comarca. En Moaña en el entorno del arenal de O Con el azote del viento volcó numerosos contenedores de basura, incluso los de mayor tamaño. Además, la arena de la playa cubre ya buena parte del asfalto en el acceso hacia el rompeolas.

La alerta naranja se mantendrá a lo largo de todo el día de hoy hasta medianoche, cuando pasará a ser alerta roja según la Aemet.

Noticias relacionadas

Mañana, miércoles, se espera que entre por Galicia una nueva borrasca de gran intensidad, que llevará el nombre de «Leonardo». De momento sus mayores consecuencias se alertan para el sur y el oeste peninsular, aguardándose lluvias extremadamente intensas en Cádiz y Málaga con riesgo de acumulaciones de hasta 140 litros en 12 horas y hasta 200 en una sola jornada.