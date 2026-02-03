La borrasca cubre de arena el entorno de la playa de O Con
La alerta naranja pasa sin grandes daños a la espera de la entrada del temporal Leonardo
REDACCIÓN
La alerta amarilla y naranja que durante la noche del domingo para el lunes y toda la jornada de ayer azotó a O Morrazo no causó grandes estragos más allá de ralentizar a las horas punta el transporte de ría.
Sin embargo los efectos de los continuos vientos fuertes son visibles en distintos puntos de la comarca. En Moaña en el entorno del arenal de O Con el azote del viento volcó numerosos contenedores de basura, incluso los de mayor tamaño. Además, la arena de la playa cubre ya buena parte del asfalto en el acceso hacia el rompeolas.
La alerta naranja se mantendrá a lo largo de todo el día de hoy hasta medianoche, cuando pasará a ser alerta roja según la Aemet.
Mañana, miércoles, se espera que entre por Galicia una nueva borrasca de gran intensidad, que llevará el nombre de «Leonardo». De momento sus mayores consecuencias se alertan para el sur y el oeste peninsular, aguardándose lluvias extremadamente intensas en Cádiz y Málaga con riesgo de acumulaciones de hasta 140 litros en 12 horas y hasta 200 en una sola jornada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- Al rescate en barco de los isleños de Ons
- Competencia pide investigar otra vez si hay «abuso» en las reservas del camping de Ons con el barco
- Fuerte movilización de emergencias en la calle Ramón Cabanillas
- Ons, más aislada que nunca: «Só nos falta que veña un tornado»
- Joseph pone los ríos al límite
- Cinco autobuses desde O Morrazo en la protesta por la sanidad
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo