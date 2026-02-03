Aprobado el proyecto eléctrico para el bombeo de Chamiceira

La junta de gobierno aprobó ayer el proyecto presentado por Naturgy para la conexión eléctrica del bombeo de A Chamiceira, con el que el Concello de Cangas pretende incrmentar la potencia del agua de la zona alta de O Hío. Se trata de un proyecto de 2024 que se tardó tiempo en buscar la mejor ubicación, en la fuente-lavadero de Chamiceira. Después hubo problemas con los lindantes y también hubo que esperar a que Patrimonio resolviera, que tardó. El de ayer era el último paso para que el bombeo pueda empezar la funcionar: conectarlo a la red eléctrica.

La red de abastecimiento en la zona no está suficientemente interconectada por los que los problemas de presión y de suminisro son habituales, sobre todo en épocas de mayor consumo, según señaló el propio edil Antón Iglesias.