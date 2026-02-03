Aprobado el proyecto eléctrico para el bombeo de Chamiceira
Con esta obra se subsanan los problemas de presión de agua en la zona alta de O Hío
La junta de gobierno aprobó ayer el proyecto presentado por Naturgy para la conexión eléctrica del bombeo de A Chamiceira, con el que el Concello de Cangas pretende incrmentar la potencia del agua de la zona alta de O Hío. Se trata de un proyecto de 2024 que se tardó tiempo en buscar la mejor ubicación, en la fuente-lavadero de Chamiceira. Después hubo problemas con los lindantes y también hubo que esperar a que Patrimonio resolviera, que tardó. El de ayer era el último paso para que el bombeo pueda empezar la funcionar: conectarlo a la red eléctrica.
La red de abastecimiento en la zona no está suficientemente interconectada por los que los problemas de presión y de suminisro son habituales, sobre todo en épocas de mayor consumo, según señaló el propio edil Antón Iglesias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- Al rescate en barco de los isleños de Ons
- Competencia pide investigar otra vez si hay «abuso» en las reservas del camping de Ons con el barco
- Fuerte movilización de emergencias en la calle Ramón Cabanillas
- Ons, más aislada que nunca: «Só nos falta que veña un tornado»
- Joseph pone los ríos al límite
- Cinco autobuses desde O Morrazo en la protesta por la sanidad
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo