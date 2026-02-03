Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aprobado el proyecto eléctrico para el bombeo de Chamiceira

Con esta obra se subsanan los problemas de presión de agua en la zona alta de O Hío

Antón Iglesias. / G.N

Juan Calvo

Cangas

La junta de gobierno aprobó ayer el proyecto presentado por Naturgy para la conexión eléctrica del bombeo de A Chamiceira, con el que el Concello de Cangas pretende incrmentar la potencia del agua de la zona alta de O Hío. Se trata de un proyecto de 2024 que se tardó tiempo en buscar la mejor ubicación, en la fuente-lavadero de Chamiceira. Después hubo problemas con los lindantes y también hubo que esperar a que Patrimonio resolviera, que tardó. El de ayer era el último paso para que el bombeo pueda empezar la funcionar: conectarlo a la red eléctrica.

La red de abastecimiento en la zona no está suficientemente interconectada por los que los problemas de presión y de suminisro son habituales, sobre todo en épocas de mayor consumo, según señaló el propio edil Antón Iglesias.

