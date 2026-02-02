Siete de las ofertas a la redacción del plan de vivienda pública de Bueu deben subsanar errores

Hasta siete de las 16 ofertas presentadas para la redacción del proyecto básico, de ejecución y dirección de obra de la promoción de vivienda pública en As Lagoas, en Bueu, deben subsanar errores o aportar documentación adicional. Así lo ha solicitado la mesa de contratación después de la reunión celebrada el pasado jueves en la que se procedió a la apertura del primero de los sobres, el que recoge toda la información administrativa de las ofertantes a esta iniciativa impulsada por la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), dependiente de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia. Las empresas requeridas disponen de un plazo de tres días hábiles –que finalizaría a principios de esta misma semana– para cumplir con lo solicitado y dar vía libre para que el proceso de licitación continúe.

Las 16 concurrentes son la UTE Bueu Vázquez Fariña Rodríguez Fontán, Rodríguez y Rivoira Arquitectos SLP, Germán Gómez Espejo, UTE AM2 Javier López Franco, Óscar Real Villapalos, Terceroderecha Arquitectos SLP, Ángel Carlos Ardá Suárez, UTE Sabín Blanco-Ameneiros Rey Bueu, Irisarri-Piñera SLP, UTE VPP Bueu, Newtrader Qualitart 21 SL, Susana García Fueyo, Freire y Vázquez Arquitectos SLP, Jesús María Alonso Fernández, Castroferro Arquitectos SCP y Dosesmas Arquitectos SLP. Las siete últimas son las que han sido requeridas por la mesa, a fin de subsanar errores como la falta de declaración responsable de solvencia técnica o del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), defectos subsanables en este trámite.

Seis criterios de adjudicación

Una vez determinada la validez de la documentación administrativa presentada se continuará con el proceso de adjudicación, convocándose nuevamente la mesa para abrir los sobres B y C, en los que se recogen las propuestas técnicas y económicas de las concurrentes. El contrato, con un precio inicial de licitación de 225.000 euros, se adjudicará en función de seis criterios: la propuesta económica, la composición del edificio, el programa funcional de viviendas, la memoria constructiva, el entorno de desarrollo del proyecto y el especial seguimiento de la obra.

En el momento en que se adjudique la redacción de los proyectos los ganadores del concurso dispondrán de un plazo de cinco meses para entregar los documentos y, posteriormente, habrá otros 19 meses de plazo estimado para la ejecución material de las obras. El coste estimado de la actuación es de 4 millones de euros.

El edificio se situaría en una parcela de aproximadamente 1.000 metros cuadrados cedida por el Concello de Bueu para este fin. El concello también articuló una bonificación del 95 por ciento del ICIO para favorecer la promoción autonómica. Los nuevos pisos contarán con entre uno y cuatro dormitorios, y dispondrán de una superficie habitable de entre 55 y 90 metros cuadrados.