Seaga y AXI tiene un plan para reparar la malla que protege la autovía
Juan Calvo
El concejal del PP de Cangas Rafa Soliño anunció que la reparación de la rotura de la malla que impide que los animales entren en la autovía forma parte de un plan entre Seaga y la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI). Fue una respuesta firme a la propuesta que presentó Alternativa dos Veciños para la reposición urgente e instalación de vallas de protección en la autovía de Morrazo (AG-46). Su concejala Victoria Portas hablaba en su moción del problemas que suponía para los numerosos conductores que circulan por la vía con sus vehículos. De ahí que proponía instar a la Xunta y a la AXI para realizar de manera urgente las obras que fueran necesarias.
La rotura de la malla protectora se produjo cuando la Xunta procedió a realizar limpieza y desbroce en los laterales de la vía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- Al rescate en barco de los isleños de Ons
- Competencia pide investigar otra vez si hay «abuso» en las reservas del camping de Ons con el barco
- Fuerte movilización de emergencias en la calle Ramón Cabanillas
- Ons, más aislada que nunca: «Só nos falta que veña un tornado»
- Otra posible víctima del temporal, en Areacova
- El barco reabre, pero Ingrid provoca más accidentes y hunde el paseo de Bueu