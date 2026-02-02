Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seaga y AXI tiene un plan para reparar la malla que protege la autovía

La rotura de la malla provocó la entrada de animales en la autovía en 2025.

Juan Calvo

Juan Calvo

Cangas

El concejal del PP de Cangas Rafa Soliño anunció que la reparación de la rotura de la malla que impide que los animales entren en la autovía forma parte de un plan entre Seaga y la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI). Fue una respuesta firme a la propuesta que presentó Alternativa dos Veciños para la reposición urgente e instalación de vallas de protección en la autovía de Morrazo (AG-46). Su concejala Victoria Portas hablaba en su moción del problemas que suponía para los numerosos conductores que circulan por la vía con sus vehículos. De ahí que proponía instar a la Xunta y a la AXI para realizar de manera urgente las obras que fueran necesarias.

La rotura de la malla protectora se produjo cuando la Xunta procedió a realizar limpieza y desbroce en los laterales de la vía.

