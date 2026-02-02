Seaga y AXI tiene un plan para reparar la malla que protege la autovía

El concejal del PP de Cangas Rafa Soliño anunció que la reparación de la rotura de la malla que impide que los animales entren en la autovía forma parte de un plan entre Seaga y la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI). Fue una respuesta firme a la propuesta que presentó Alternativa dos Veciños para la reposición urgente e instalación de vallas de protección en la autovía de Morrazo (AG-46). Su concejala Victoria Portas hablaba en su moción del problemas que suponía para los numerosos conductores que circulan por la vía con sus vehículos. De ahí que proponía instar a la Xunta y a la AXI para realizar de manera urgente las obras que fueran necesarias.

La rotura de la malla protectora se produjo cuando la Xunta procedió a realizar limpieza y desbroce en los laterales de la vía.