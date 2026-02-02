Una pareja atendida por la mala combustión de una estufa en su vivienda en Cangas

Una pareja de edad joven fue atendida por vómitos y mareos debido a la presencia de monóxido de carbono en su vivienda, en la calle Manuel Graña en el casco histórico de Cangas, generado a consecuencia de la mala combustión de una estufa de llama azul.

El 112 recibió la alerta de Urgencias sanitarias del 061 tras la llamada de esta pareja al encontrarse mal. Una vez en el lugar los servicios de emergencias confirmaron la presencia de monóxido de carbono y que el escape pudo producirse por la mala combustión de una estufa. Las mediciones dieron presencia de gas en las dos plantas de la vividenda.

La mujer fue trasladada por la ambulancia al centro de salud y el hombre, menos afectado, acudió por sus propios medios. Hasta la vivienda se desplazaron Guardia Civil, efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil y Policía Local.

