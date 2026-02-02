El dominó llena el hotel Las vegas.

Hay que rendirse a la evidencia, viendo esta foto con el hotel Las Vegas de Cangas lleno de jugadores, de que el dominó arrastra. No cabía una silla más y el esfuerzo del presidente de Dominó Morrazo, Serafín Docampo, se vio recompesado. El XI Trofeo Open de Dominó volvió a poner a Cangas como referencia del dominó en Galicia

Récord de asociaciones que hablan en un pleno de Cangas

Nunca como en el pleno del viernes en Cangas subieron a sentarse tres personas de distintos colectivos a apoyar mociones de los partidos políticos. Primero subió a sentarse junta a la alcaldesa de Cangas la portavoz de los usuarios de la piscina municipal, después la presidenta de A Voz da Sanidade, Carmen Nores, y, por último, el presidente de la Cofradía San José de Cangas, Javier Costas. Todo un alarde de atención a los colectivos, de ejemplo de tolerancia por parte de gobierno y oposición.

Los terrenos que tiene el Concello en Serra Nacente

Desde esa reserva activa en la que está el ex concejal cangués Mariano Abalo nos comenta que el Concello de Cangas tiene terrenos en Sierra Naciente, próximos al lugar donde hay problemas con los árboles de especie pirófita, por estar demasiado cerca de la urbanización y de la guardería Galiña Azul de A Choupana. Por eso duda de que exista ahí errores con la referencia catastral, como asegura el gobierno local. Esos terrenos municipales nadie los toco.