El concello valla el lateral de la casa consistorial y valora retirar la veleta
El gobierno local sospecha de posibles daños en la estructura | Subirá con una grúa cuando el tiempo lo permita para comprobar el estado de la misma
El Concello de Bueu ha procedido a vallar uno de los laterales de la casa consistorial debido a la incógnita por el estado de la veleta situada en el tejado del inmueble. La incidencia del tren de borrascas que viene azotando Galicia en las últimas semanas –Ingrid, Joseph y Kristin– parece haber afectado a la estructura de este elemento, percibiéndose un ruido importante en ciertos momentos del día que hace pensar en la necesidad de realizar una revisión.
La idea del gobierno local es precisamente la de inspeccionar la veleta y toda su estructura –que incluye también una campana para anunciar las horas– en cuanto el tiempo lo permita.
Para ello llevará al lugar una grúa para poder acceder al lugar y tener una noción más clara del estado de la zona. En caso de que así sea aconsejable por motivos de seguridad no se descarta la retirada de la veleta. En los últimos días también ha habido vecinos de la zona que alertaron de que la campana sonaba fuera de las horas debido a la intensidad de las rachas de viento.
