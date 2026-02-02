El comedor social de Cangas pide una litera para una familia sin recursos

Son tiempos difíciles para muchas familias y el comedor social de Cangas, que gestionan Santiago Apóstol y San Vicente Paúl, sigue ahí, atendiendo a los más vulnerables con este servicio de comida, que ofrece tanto física en su local como para llevar a casa, y también atendiendo otras necesidades de las familias sin recursos. En la actualidad dan comida a 80-90 personas, buena parte de ellas para llevar y entre 25-30 comen en el propio comedor.

Las personas que se encargan del comedor piden la colaboración de los vecinos para conseguir una litera para una familia con tres niños. El padre ya está instalado en Cangas y pronto llegará la mujer con los tres niños. La vivienda que ha encontrado es pequeña y sólo pueden alojar a dos de los niños en litera.

Desde las asociaciones de caridad piden al colaboración de los vecinos para conseguir pronto estas dos camas y que toda la familia pueda vivir en condiciones.