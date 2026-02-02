La comarca de O Morrazo, al menos Cangas y Moaña, estuvieron muy presentes ayer en la manifestación de Sos Sanidade Pública contra los recortes y la privatización en la sanidad pública. A Voz da Sanidade de Cangas participó en la lectura del manifiesto, tal y como señala su portavoz, Carmen Nores. Cangas llenó tres autobuses, uno de ellos con vecinos de O Hío que desplegaron también su pancarta para reclamar la reapertura de su consultorio médico, cerrado desde la pandemia, y por el que protagonizan concentraciones quincenales. Desde Moaña acudieron dos autobuses y en su pancarta se reclamaba solución a las urgencias y su regreso al municipio que reclaman desde hace cuatro años.

Cinco autobuses desde O Morrazo en la protesta por la sanidad