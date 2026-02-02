Cangas, juzgados del siglo XIX a Tribunal de Instancia

Los juzgados de Cangas fueron elegidos para participar en el proyecto piloto para poner en marcha la nueva Ley Orgánica 1/2025 que entró en vigor en abril de 2025 y cuyo objetivo es mejorar su eficiencia y agilizar los procesos. Es el mayor cambio de estructura judicial desde el siglo XIX, de ahí que no fuera fácil, que supusiera quejas de trabajadores que, por momentos mostraron su indignación con la reforma. Siete meses después, como casi siempre, el tiempo atempera las protestas, que las hubo internas, aunque no vieron la luz en negro sobre blanco.

Oficina del Colegio de Abogados en Cangas. | Santos Álvarez

Cristina Estévez, que hasta el cambio era la secretaria del Juzgado Número 2 de Cangas, y que dirigió todo el proceso de reforma en Cangas, como letrada directora del Tribunal de Instancia, considera que la transformación realizada en Cangas fue un éxito, que la única crítica recibida es que falta personal. Sostiene que en Cangas no hay indicios de queja y que la impresión que tiene es que la reforma funciona y recuerda que los juzgados de Cangas están muy saturados de trabajo y habla de tres claves: unificación de criterios, tribunal colegiado y eficacia en la gestión de personal. Afirma que la distribución de personal (una de las cuestiones más difíciles de resolver por el quebranto que podía suponer sacar a personas que llevaban mucho tiempo haciendo el mismo trabajo) se negoció con los funcionarios, atendiendo al acomodo voluntario y al principio de eficiencia. En esa reforma también es importante la ampliación del Registro Civil y que los juzgados de Paz pasaron a convertirse en oficinas municipales y el personal funcionario delegados del juzgado principal, con más carga de trabajo. En Cangas, lo que era Juzgado Número 1 pasa a ser la ventanilla para los administrados, el lugar a dirigirse para recibir información. Se trata de un nuevo departamento, para el que se utiliza personal rotatorio. En Cangas había tres juzgados con secciones de Penal y Civil, que con la nueva Ley se unifican en uno de Instrucción. Antes trabajaban en cada una de las secciones 3 funcionarios en Civil y dos en Penal, así como una persona en el Registro Civil. Con la reforma, 9 funcionarios atenderá Civil y 4 Penal. De esos 9 que eran en Civil, uno de ellos se destinará a ocupar una plaza en el Registro Civil, para sumar una más a este departamento. ¿Y qué supone? Pues muchos cambios pero no más trabajadores. De ahí que haya muchos escépticos con los cambios. De momento, los profesionales no se quejan. Comenta Cristina Estévez que se mantuvo una reunión telemática los procuradores en la que no hubo quejas sobre la reforma. De algunos profesionales las hay. «Un trabajador manda sobre personal de la misma categoría y puede mandarte un día hacer una cosa y otro otra.», dice un trabajador refiriéndose a la reforma en sí , no a la de Cangas en particular.