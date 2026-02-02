El alquiler de vivienda sigue en aumento con 800 fianzas en 2025, 95 más que en 2024

Pese al calvario que es encontrar vivienda en alquiler todo el año en los concellos de esta comarca, muy afectada por el alquiler turístico, los contratos para arrendar pisos y casas siguen al alza según se desprende del balance de fianzas por alquiler depositadas por los propietarios en el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). En 2025 se depositaron 800 fianzas, 95 más que el año anterior, de las que el mayor número fue lógicamente y por censo de población, por alquileres en Cangas, con un total de 446; le sigue Moaña con 245 y Bueu con 109. Es la cifra en términos absolutos, pero Moaña fue el municipio en donde más se incrementaron las fianzas con 46 más que con respecto a 2024, al pasar de 199 a 245 en 2025. En Cangas se depositaron 36 fianzas más. Fueron 446 en 2025 frente a las 410 en 2024. En Bueu se registraron 13 fianzas más, con 109 en 2025 frente a las 96 de 2024.

El depósito de fianzas es un indicador del movimiento del mercado de alquiler que en vista de los anuncios que aparecen en los portales inmobiliarios sigue muy complicado, con precios muy elevados y con mucha dificultad para encontrar vivienda todo el año. De los 28 alquileres que anuncian por ejemplo Idealista en Cangas, con un abanico de precios que van de los 550 a los 5.000 euros al mes, 18 ya son de temporada e incluso con fechas limitadas. Es el caso de una casa adosada de 3 habitaciones en la avenida de Pontevedra disponible del 1 al 31 de mayo, la primera quincena de junio o del 5 al 31 de septiembre. Se alquila por 2.000 euros al mes, con un precio la noche entre 70 y 120 euros. Otro piso en Carlos Casares se ofrece por 575. El precio está bien para el bolsillo, pero viendo el anuncio sólo tiene una habitación y 55 metros cuadrados, y tan solo está disponible de 15 de marzo a 15 de junio. Sin ser de temporada, se anuncia una casa en Menduiña con 2 habitaciones por 1.100 euros al mes; en la bajada a esta playa también se anuncia otra casa grande con 4 habitaciones por 4.500 euros al mes; un piso de 80 metros cuadrados en la avenida de Vigo por 690; un chalet adosado que después presentan como pequeña casita, con una habitación y 78 metros cuadrados, por 2.400 euros o un ático en Aldán con 4 habitaciones por 980 euros. Un piso en O Hío se anuncia por 650 euros al mes, pero sólo disponible hasta 30 de junio. Las exigencias del propietario a la hora de alquilar también son grandes, como en una casa en Darbo, que se ofrece sólo para la temporada de invierno. Se piden 700 euros al mes. El inmueble tiene una habitación y 90 metros cuadrados, aunque sólo admiten dos personas con nómina y no admiten mascotas. Con el alquiler más elevado que aparece, al menos hasta ayer, está la conocida popularmente como casa circular de la Costa da Vela, una vivienda de diseño, calificada de lujo en el anuncio, con dos habitaciones, amplias vistas al mar y piscina, que se arrenda por 5.000 euros.

En Moaña y de Bueu la oferta de anuncios en este mismo portal baja. En Moaña constan media docena de alquileres, pero la mayoría de temporada. Los que no son de temporada se anuncian por 870 euros como un piso frente a Xunqueira, de 93 metros cuadrados y con 3 habitaciones; otro por 800 euros en Daniel Castelao con 3 habitaciones o un piso en la avenida de Marín por 650. Se ofrece un estudio en la PO-551, de 60 metros cuadrados con terraza y vistas, por 400 euros; un piso de 2 dormitorios y 60 metros cuadrados por 2.500 euros al mes; una casa de pueblo de 90 metros cuadrados con 3 habitaciones, por 2.000 o un piso en Cabanillas por 650 euros.

En Bueu, los ocho que se anuncian son todos de temporada, salvo unos apartamentos para trabajadores temporales (estudios) de 210 euros de alquiler la semana, 360 a la quincena y 630 cada mes suelto; y un chalet en Castiñáns por 1.500 euros. Lo más barato son 550 euros por una casa en Cela o un piso en Montero Ríos y el más caro 3.500 por una casa en Area de Bon.

En O Morrazo no hay zonas de mercado residencial tensionado. En Galicia lo aprobó A Coruña con una vigencia desde julio de 2025 a julio de 2028, según consta en la página del ministerio; y también lo solicitó Santiago. El edil de Urbanismo de Cangas, Antón Iglesias, asegura que los requisitos de estudio previo y tramitación están fuera de las posibilidades del Concello. Requiere un informe técnico explicativo con evolución de precios de compra y alquiler, porcentaje de vivienda turística, oferta de vivienda protegida e indicadores socioeconómicos de renta media o contratos temporales. Añade que tendría que contratarlo el Concello, luego iría a aprobación plenaria, se sometería a alegaciones y se remitiría a la comisión de la Xunta que es quien toma la decisión final. Sí que aclara el concejal que al tener Cangas más de 20.000 habitantes, lo que puede hacer el Concello es limitar los precios de alquiler en viviendas de grandes propietarios (con más de diez viviendas urbanas o 1.500 metros cuadrados útiles). Estos deben ofertar alquileres dentro de los índices de referencia que trimestralmente publica el Ministerio. Afecta a contratos nuevos y a renovados. (para el mismo inquilino). De todas formas, señala que hay que aprobar una ordenanza en pleno.