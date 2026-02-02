Abren los polígonos de bateas de Aldán y siguen los daños por las borrascas

Los bateeiros de Aldán aprovecharon al máximo el día de ayer para descargar mejillón después de que el Intecmar reabriera el día 31 los dos polígonos Cangas A y Cangas B que estaban cerrados desde el 21 de agosto por la toxina lipofílica. Así que pese a ser domingo, descargaron ante la llegada de un nuevo temporal asociado a una borrasca al sur de irlanda que ya ayer por la noche empezó a dejar lluvias intensas y fuertes vientos, anunciados con ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora. El mes de febrero comenzó con más borrascas.

Flotador y restos de una viga de batea en Area de Bon. / Santos Álvarez

El mal tiempo en el mar, con alerta naranja para hoy, dificultará o impedirá el trabajo de los mejilloneros que, por otra parte, quieren aprovechar la apertura de los polígonos para poder vender el producto.

Mejilloneros descargando ayer en el muelle de Aldán. | S.Á.

En la ría de Pontevedra siguen cerrados los tres polígonos de Bueu (B, A2 y A1) y permanecen abiertos los tres de Portonovo que fueron abriendo el 22, 29 y 30 de enero. En la ría de Vigo están todos abiertos salvo los tres de Liméns (Cangas F, G y H), que llevan así desde el 24 y el 25 de octubre, a expensas también de los daños que provocan en los parques esta sucesión de borrascas. Ayer aparecieron nuevos flotadores de bateas en las playas de Francón, en Aldán; y en Area de Bon, en Bueu, en donde también había restos de vigas de batea y de un carrete de madera para enrollar cable.

Cuadro con el cierre por toxina de los polígonos de bateas en las rías de Vigo y de Pontevedra. / Fdv

Los primeros polígonos de bateas que abrieron en la ría de Vigo fueron los del fondo denominados Redondela B, C y D, el 28 de noviembre. El 16 de diciembre abrieron Redondela A y Cangas E en Domaio; el 13 de enero Cangas D y el día 17 Cangas C, en Moaña.

Un carrete de enrollar cable arrastrado por el mar a la playa de Area de Bon. / Santos Álvarez

Pero el trabajo en el mar se complica mucho por culpa de las borrascas y causan daños continuos en las bateas que pierden piezas y acaban varadas. El pasado día 22 ya apareció uno de los grandes flotadores de estas estructuras en la playa de Vilariño en O Hío. El viernes, también varó en Xestadelo la batea de depuración de marisco en la ría en donde otra se fue a pique.