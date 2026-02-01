El PP mantiene su rechazo a la tasa de la basura y califica los cambios de «cosmética»

La Mancomunidad de Concellos de O Morrazo, bajo la presidencia rotatoria de Moaña desde el pasado 1 de enero, afronta una semana clave de cara a la aprobación de la nueva ordenanza de la tasa de la basura, que se somete a dictamen de los grupos en comisión este martes y a aprobación definitiva en asamblea el viernes día 6, en el salón de plenos de Moaña. Desde Moaña también llega la posición del PP de la comarca que si bien centralizó en Cangas su oposición radical a la subida de la basura cuando la presidencia estaba allí, la focaliza ahora desde Moaña al estar la presidencia en este municipio. Se verá si con la misma intensidad de protesta que en Cangas, en donde las protestas llevaron a graves disturbios en la asamblea de octubre, con el gobierno de la Mancomunidad saliendo escoltado por la Guardia Civil. Por lo de pronto no hay constancia de movilizaciones a nivel de hostelería, como había ocurrido en Cangas, pero desde el PP van a empezar a movilizar a vecinos desde este mismo lunes, tal y como señala el portavoz de Moaña, Alfonso Piñeiro. La Federación de comerciantes (Fecimo) espera a analizar bien el documento para pronunciarse.

Los portavoces del PP de Moaña, Bueu y Cangas Alfonso Piñeiro, Elena Estévez y Dolores Hermelo, respectivamente,. y una vez que recibieron la propuesta de la ordenanza por parte de la presidenta y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, con los últimos cambios, ya anuncian que el partido sigue oponiéndose y que se posicionaría en contra y que que esta «exagerada» subida no acabará en la asamblea con su posible aprobación, ya que buscarán revocarla.

El gobierno de la Mancomunidad -integrado por BNG, PSOE y EU- tiene garantizada la mayoría para sacar adelante la ordenanza. Todo dependerá de cómo se desarrolle la nueva asamblea.

Señalan los populares que los cambios introducidos por el gobierno del BNG en la Mancomunidad son mínimos y que las modificaciones son «cosméticas» e «insuficientes». Entiende que son un paripé para lavar la cara ante el clamor social por el taxazo de la basura: «La realidad es que no hay nigún cambio real y profundo en la ordenanza, y que siguen en su teima de recaudar 5,7 millones de euros cada año para tapar las deficiencias de este servicio tras una década de incompetencia en su gestión por parte de los propios alcaldes nacionalistas».

Por lo tanto el PP confirma que va a seguir en el mismo sitio que a finales del año pasado, que es al lado de los vecinos, defendiendo sus intereses y reclamando que este proceso «comience de nuevo con una negociación multilateral con los partidos y agentes sociales para consensuar una ordenanza entre todos», advierten.

Bajar a unos y subir a otros

Añaden que las modificaciones introducidas por el BNG para tratar de frenar el «cabreo» de la gente «no suponen ninguna ventaja para los vecinos, puesto que sólo se movieron cifras para «bajar las tasas a unos y subirlas a otros» al mantenerse inamovible la recaudación prevista de 5,7 millones de euros al año: «Si tienes un bar más pequeño puedes estar algo más contento y si tienes algo más grande pues aumentará tu enfado porque pagarás más de lo recogido en la primera propuesta». Por eso hablan de «falsa justicia social y de si ésta depende exclusivamente de que tu local tengan unos metros cuadrados más». Ponen en duda la efectividad de las minibonificaciones y descuentos por reciclaje y compostaje ya que ni la Mancomunidad ni los Concellos tienen medios de control y mucha gente desconoce el proceso de solicitud que es vía electrónica. Creen que las rebajas quedarán en nada. Les parece increíble que hablen de justicia social cuando las tarifas se multiplican por siete y no hubo un 600% de inflación en los últimos años. Termianan criticando que el BNG cae en una contradicción cuando justifican el incremento en base al gasto por generación de residuos, pero no cubren los costes del servicio incumpliendo la ley.

Por otra parte, ayer la Mancomunidad realizó en Moaña un nuevo reparto de compost elaborado en la planta de residuos de A Portela.

Rebajas con cifras en fábricas y talleres

La ordenanza de la tasa de la basura en Cangas, Moaña y Bueu sigue manteniendo la subida de 67 a 126 euros en viviendas y también en los otros sectores de la hostelería y del comercio, aunque se amplía el rango de la renta fiscal para ampliar el abanico de personas bonificadas y se contemplan reducciones si se recicla, además de más tramos tarifarios en hostelería y en talleres.

La reducción con respecto al borrador anterior, que ya era el segundo que se presentaba en la recta final de la presidencia de Cangas, sólo contempla cambios visibles en el concepto de fábricas y talleres, en donde sí se aprecian rebajas reales en las cuotas variables. Así por ejemplo, para fábricas y talleres de hasta 250 metros cuadrados, la tarifa variable baja de 400 a 300 euros; para las de más de 250 a 500 metros cuadrados, baja de 600 a 500 y hay una reducción de 1.500 a 850 euros en la cuota variable para las fábricas y talleres de 500 a 1.000 metros cuadrados. También baja en 500 euros y pasa de 2.000 a 1.500 la cuota variable en talleres con una superficie encuadrada en el tramo tarifario de entre 1.000 y 2.000 emtros cuadrados. La tarifa para fábricas de más de 2.000 hasta 3.000 metros cuadados queda igual en 2.500 de cuota variable y para las de más de 3.000 metros cuadrados, sube en 300 euros y pasa de 3.200 a 3.500.

La cuota fija de 400 euros para fábricas y talleres se mantiene igual en los seis tramos actuales frente a los cuatro que contemplaba la primera propuesta aprobada en octubre.

Los cambios en las tarifas se verán una vez se confirme el grado de cumplimiento de reciclaje que realicen los vecinos y el nivel de renta social de los contribuyentes.