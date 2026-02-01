Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuerte movilización de emergencias en la calle Ramón Cabanillas

Guardia Civil y Policía Local en la travesía Ramón Cabanillas.

Guardia Civil y Policía Local en la travesía Ramón Cabanillas. / S.Á.

Hasta tres patrullas de la Guardia Civil, Policía Local y ambulancia se desplazaron ayer por la tarde a la céntrica calle Ramón Cabanillas de Moaña por lo que al final fue un intento de suicidio de una mujer que quedó afortunadamente en algo superficial. El amplio despliegue provocó la curiosidad de los vecinos.

