Fuerte movilización de emergencias en la calle Ramón Cabanillas
Hasta tres patrullas de la Guardia Civil, Policía Local y ambulancia se desplazaron ayer por la tarde a la céntrica calle Ramón Cabanillas de Moaña por lo que al final fue un intento de suicidio de una mujer que quedó afortunadamente en algo superficial. El amplio despliegue provocó la curiosidad de los vecinos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo
- Competencia pide investigar otra vez si hay «abuso» en las reservas del camping de Ons con el barco
- Ingrid convierte la autovía en una pista de patinaje, tira árboles y suspende el barco a Vigo
- El Concello de Cangas, patas arriba
- Otra posible víctima del temporal, en Areacova
- Ons, más aislada que nunca: «Só nos falta que veña un tornado»