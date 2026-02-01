Fenosa limpia las zonas de paso de la alta tensión

Fenosa iniciará los trabajos de limpieza del entorno de la línea de alta tensión entre Lourizán y Cangas a su paso por Bueu. Las actuaciones se enmarcan dentro del plan anual de tala y poda en este municipio, a fin de mantener en perfectas condiciones el citado trazado. En total serán 3,5 kilómetros.

Por otra parte, desde Fenosa apuntan que la nueva línea para dar servicio al polígono de Castiñeiras continúa en fase de tramitación de su expediente.