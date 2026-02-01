Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fenosa limpia las zonas de paso de la alta tensión

Tendido eléctrico en el término municipal de Bueu. | Santos Álvarez

REDACCIÓN

Bueu

Fenosa iniciará los trabajos de limpieza del entorno de la línea de alta tensión entre Lourizán y Cangas a su paso por Bueu. Las actuaciones se enmarcan dentro del plan anual de tala y poda en este municipio, a fin de mantener en perfectas condiciones el citado trazado. En total serán 3,5 kilómetros.

Por otra parte, desde Fenosa apuntan que la nueva línea para dar servicio al polígono de Castiñeiras continúa en fase de tramitación de su expediente.

