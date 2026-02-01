La defensa de la pesca artesanal une al pleno de Cangas y la sanidad lo divide

El pleno municipal de Cangas sirve a intereses partidistas. Gobierno y oposición lo utilizan con el mismo entusiasmo para mantener batallas de guerras que se libran en otros flancos. Pasó en la última sesión con la moción que presentaba la plataforma «A Voz da Sanidade» y apadrinaba el BNG y pasó cuando el Partido Popular presentó la suya para apoyar al sector de pesca artesanal ante el acoso de la Unión Europea.

Son dos asuntos que están lejos de la escena municipal, pero que se utilizan para dañar adversario político. El BNG en Cangas para azuzar al gobierno de la Xunta de Alfonso Rueda y el PP para volver a culpar al Gobierno de Pedro Sánchez de todo. Porque es cierto que la sanidad pública en Galicia está echa unos zorros y se puede criticar, pero la moción tenía como objetivo principal movilizar a gente para estar presente hoy en la manifestación a favor de la sanidad pública en Santiago, en la Plaza do Obradoiro. Y aquí vino lo de «Coa CIG na rúa a loita continúa», que tan mal sentó al PP, aunque la regidora lo mencionara a modo de broma. En el pleno se arrojaron a la cara cifras los unos a los otros y, al final, la moción quedó aprobada con el voto de calidad de la alcaldesa, que exageraba en que era uno de los asuntos más importantes que se traían a Cangas. Para este tema hay otros foros.

Mientras, el PP utilizaba su magia para presentar como inocente una moción para rechazar la normativa de la Unión Europea para el control de la pesca. En opinión de la líder del PP, Dolores Hermelo, se trataba de una moción que no iba contra nadie, que podía apoyar todo el mundo, pero cuando el BNG mencionó el nombre de la Xunta en vano, al pretender instar también al gobierno gallego, Hermelo reaccionó a la defensiva, cuando en la moción del PP se instaba al Gobierno de España y ella misma en su intervención vertió críticas hacia él. Olvidándose que el PP votó a favor en Europa del mencionado control, lo mismo que el PSOE; quien votó en contra fue el BNG. De esto último no se habló ni cuando los portavoces se acercaron a la mesa de la alcaldía para pactar la moción y las enmiendas. Al final, sí se aprobó todo. Algo testimonial, porque como dijo el patrón mayor de la Cofradía de Pesca de Cangas, Javier Costa, donde hay que hacer presión es en Bruselas. Volvemos a lo mismo de la moción anterior. Exceso de política partidista en los plenos municipales. Lo que quedó claro fue que los trabajadores del Concello de Cangas son sagrados. Nadie se puede meter con ellos ni insinuar que se les presiona desde la oposición en el tema contrataciones. El PP estuvo a punto de marcharse del pleno porque la edil nacionalista Xiana Abal pidió comprensión con ellos. El portavoz popular Pío Millán, escandalizado, solicitó de inmediato que retirara sus palabras o el grupo municipal abandonaba el pleno, porque los conservadores, dijo, jamás culpan a los trabajadores de nada. Piel muy fina la del PP con gusto al dramatismo, argumento la alcaldesa.

Una cosa que quedó clara en el pleno del viernes es que la piscina es un saco sin fondo, que están a punto de gastarse en total 600.000 euros y a penas se nota nada, como bien dijo la concejala socialista Sagrario Martínez. Esta obra hecha a empujones, como delirio olímpico, que nació mal desde el principio, presenta numerosos desperfectos de los que habló la portavoz de la asociación de usuarios en el pleno. Quiso que se le diesen fechas para la contratación y para las obras. La edil nacionalista Xiana Abal explicó que los pliegos iban el lunes a aprobación, que el contrato llevaba la característica de urgente, con la esperanza de que a mediados de febrero haya ya una empresa contratada y que a mediados de marzo esté ya estén las obras en marcha. También explicó que los 7.000 euros destinados a máquinas de ejercido se tuvieron que emplear en los deshumificadores, porque pareció más urgente luchar contra las humedades. La edil de AV, Victoria Portas, recordó que en su época se aprobó un proyecto de algo más de 1 millón de euros para afrontar todas las obras de la piscina, que se fraccionó en tres partes. La obra se va a afrontar con dinero de una subvención de la Diputación de Pontevedra. La alcaldesa Araceli Gestido y la concejala de Obras calificaron a la piscina de un saco sin fondo, que casi era mejor tirarla y hacer otra más sencilla pero práctica. El PP culpa al gobierno de todo el retraso en las obras de la piscina.