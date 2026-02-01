La Cofradía San José cuenta con una nueva grúa pluma

La Consellería de Mar, que preside Marta Villaverde, con motivo del anuncio en Noia de que está abierto el plazo para solicitar las ayudas de modernización de los equipamientos portuarios, dotadas con 10 millones de euros, confirma las aportaciones entregadas al amparo de estas ayudas en O Morrazo en 2025, que sumaron 154.238 euros. La Cofradía de Pescadores San José de Cangas recibió 130.000 euros y la de Aldán-O Hío 7.834,27 euros. También recibió 4.123,70 euros la Cofradía de Pescadores de San Martín de Moaña, así como 9.550 la Cofradía de Pescadores de Vilaboa Pedra da Oliveira.

Se menciona como el proyecto más importante la adquisición de una grúa pluma fija para el varadero de Cangas. El objetivo principal es mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de las personas pescadoras mediante la sustitución de una grúa con más de 25 años de antigüedad, ya obsoleta y con varias averías recurrentes. El nuevo equipo tiene ocho toneladas de capacidad y está adaptado al medio marino y alas normativas actuales de seguridad.

La Consellería do Mar señala que son beneficiarios directos de esta ayuda alrededor de 300 personas usuarias del servicio de varada, ofrece servicio a la flota artesanal del puerto de Cangas y de otros puertos de la ría de Vigo y reduce los riesgos de accidentes y mejora la eficiencia operativa del puerto. Cuenta como valor añadido el ejemplo de proyecto colectivo que refuerza la pesca artesanal, la seguridad labora y la modernización de las infraestructuras partidarias, con un impacto real y inmediato en el día a día del sector.

La Consellería do Mar recuerda que en el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025, en el marco del Femp con el 75% de confinanciación, se subvencionaron un total de 272 actuaciones por un importe de 14.236.710 euros . Desde el año 2023 al 2025, con el apoyo del 70% se realizaron 123 actuaciones que suman un importe de 11.758.711 euros.

«A Xunta reafirma deste xeito o seu compromiso co sector pesqueiro, apoiando iniciativas que favorezan o desenvolvemento sostible, a creación de emprego e o futuro das comunidades mariñeiras», manifesta la Consellería.

Noticias relacionadas

Portos destina 1,5 millones a Aldán y 2,2 a Domaio

Portos de Galicia tiene prevista una inversión de 2 millones de euros en Aldán, de los que 1,5 son para la renovación de la lonja y los departamentos y 500.000 euros para la nave de deportes náuticos. Además, para proteger a los profesionales antes los temporales se acaba de terminar la obra de 1,8 millones de San Adrián de Cobres y trabaja ya para poder superar la tramitación ambiental de la mejora del puerto de Domaio, que son otros 2,2 millones. Y en Moaña se están invirtiendo ya 600.000 euros en el muelle de A Mosqueira, cuya inversión aumentará en los próximos meses.