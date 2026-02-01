Los chalecos de los jugadores y los fotógrafos.

Los árbitros del partido de fútbol sala que se jugaba ayer en Bueu entre el ADSFS Bueu y el Composala pararon el partido porque, en su opinión, el chaleco que empleaba nuestro fotógrafo Santos Álvarez era muy parecido al que se ponían los reservas para calentar. Nada, que quisieron ser protagonistas.

Aracelli Gestido, esas palabras que salen de su boca

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, se enerva cuando habla de los problemas que tiene Galicia con la sanidad y de los que culpa al gobierno de la Xunta. Salen palabras de su boca jamás escuchadas antes por ella en un pleno. No duda en emplearlas porque considera que hay que decir las cosas por su nombre. También sabe reírse de ella misma. Ante las criticas del PP de que lo que quería el BNG era llevar a las calles una realidad con la sanidad gallega que no existe e introducir el algoritmo CIG en el debate, a ella le salió aquello de «¡Coa CIG na rúa a loita continúa!».

Noticias relacionadas

Los trabajadores del Concello de Cangas, los intocables

Ya pueden los trabajadores del Concello de Cangas dormir tranquilos. Todos, todos los partidos los defienden, ni de largo se les ocurriría hablar mal de ellos como profesionales. Hacerlo supone en Cangas poco menos que cadena perpetua. La defensa hacia ellos es numantina, poco menos que de sumisión. Casí cuesta un pleno insinuar que se les presiona. ¡No nos extraña que todo el mundo quiera ser funcionario, sobre todo de Cangas!