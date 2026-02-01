Bueu pide la reversión de las viviendas de profesores del colegio de Cela para destinarlas a pisos protegidos

El Concello de Bueu solicitará formalmente a la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia la reversión de las viviendas de profesores del colegio de A Torre-Cela, con la intención de destinarlas –una vez sean reacondicionadas– a pisos protegidos. El ejecutivo de Félix Juncal se muestra dispuesto a dar un paso más tras la moción aprobada unánimemente en el pleno del pasado mes de junio, en la que pedía la desafectación de todas las casas para el profesorado en Cela, pero también en A Pedra y en Montemogos-Beluso). Y lo hace recuperando una iniciativa que ya había expresado en el año 2018 y que hasta la fecha no ha obtenido respuesta positiva por parte de las autoridades autonómicas.

El gobierno buenense subraya que las citadas viviendas –que se encuentran vacías desde hace años– forman parte del patrimonio municipal, pero en su momento fueron cedidas a las autoridades educativas. Son ocho apartamentos, ya que el noveno proyectado inicialmente, en la planta baja, acoge el comedor escolar. La idea del concello es la de mantener este espacio y actuar únicamente en las plantas superiores. «Son viviendas que están vacantes y cuyo deterioro es progresivo. Se encuentran en un muy mal estado con algún elemento preocupante», señala Félix Juncal, que añade asimismo que «con una simple actuación de mantenimiento y conservación seguirían sin ser habitables». Los signos de humedad y las filtraciones son evidentes a simple vista, más allá de algunos otros problemas que afectan a la fontanería o a la carpintería.

Interior de una de las viviendas destinadas a profesores en Cela. / Santos Álvarez

«Es lógico pensar que ya que no se están destinando a los usos para los que fueran cedidas que se nos devuelvan, algo que llevamos tiempo intentando pero que por el momento no hemos sido capaces», explica el regidor. Y es que la Xunta, apuntan desde el concello, ha dado la callada por respuesta. «Entenderíamos incluso que se pudiese dejar alguna de las residencias en reserva por si hubiese algún maestro interesado en el futuro, pero dando uso a las demás», manifiestan.

Así pues, la intención del concello es recuperar la titularidad plena de los ocho pisos para proceder a una reforma de los mismos y que puedan formar parte de la oferta de vivienda pública en el municipio buenense. Se trata de apartamentos de entre 70 y 80 metros cuadrados construidos con una distribución que incluye una cocina, un pequeño salón, tres habitaciones, un baño y un balcón.

Comedor del colegio de Cela, que ocupa la planta baja del inmueble para viviendas de profesorado. / Santos Álvarez

Juncal asegura que las antiguas viviendas de profesores de Cela son una vía más de las que el concello está explorando para potenciar la creación de vivienda social en el municipio. El gran eje de este plan es, afirma, «la actuación conjunta con la Xunta para los pisos de protección en As Lagoas», pero ya se han explorado otras dos opciones que se pretenden activar a través de la plataforma que el gobierno autonómico ha puesto en marcha para construir vivienda pública por iniciativa privada. Una de ellas es la parcela municipal de la calle José María Estévez (también en el ámbito de As Lagoas) y la otra es el futuro solar del que dispondrá el concello una vez se urbanice el POL-12 en Beluso. La tercera vía será ahora la de las viviendas del colegio de Cela.

La reversión en el colegio de A Torre podría abrir una puerta interesante para disponer de viviendas que situar en el mercado a precios asequibles, bien sea mediante alquiler o compra. Y es que a las ocho residencias en Cela se unirían las 15 que hay en el centro educativo de Beluso (de todas ellas solo una tiene un uso habitual) y las 11 de A Pedra, en donde cuatro de ellas tienen algún tipo de uso (una para la Anpa y otras tres para maestros).