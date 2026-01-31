Teatro Permanente estrena «Überschach» con una obra plástica de Diego Seixo

La agrupación Teatro Permanente, un proyecto interdisciplinar con sede en Vigo y dedicado a la creación artística, estrena este fin de semana un espectáculo inspirado en una obra plástica del fotógrafo moañés Diego Seixo. Se trata del espectáculo «Úberschach 1937», escrita y dirigida por Alberte Alonso a partir de la obra de Seixo titulada «Concerto para cámara: apertura», que puede recorrerse al inicio de la función y que ocupa parte del escenario . A través de una superficie similar a un tablero de ajedrez, en la obra se descubre una historia documental sobre un momento clave del ascenso del nazismo: el año 1937.

«Überschach 1937» está interpertada por la actriz Sonia Salgado, también protagonista de las últimas ediciones del espectáculo «A defensa da vila, María Soliña» de Teatro de Ningures.

Son tres las funciones programadas en la sala de Teatro Permanente, en la calle Abeleira Méndez, en la ciudad olívica. Hoy se anuncia en su página web a las 20:00 horas. «Überschach 1937» es un relato documental que recorre una serie de historias cruzadas alrededor de ese año y más en concreto, sobre la vida de dos jugadores de ajedrez. «O noso camiño parte dunha pintura de Paul Klee, dese mesmo ano, para levarnos cara a apertura do campo de concentración de Buchenwald ou a exposición de Arte Dexenerada, inaugurada polos nazis en xullo de 1937», señala Alberte Alonso.