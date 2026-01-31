El PP culpa del colapso del saneamiento al BNG que lleva en el gobierno desde 2015
Descarta que la Xunta tenga alguna responsabilidad en la situación
El Partido Popular replica al BNG y lo culpa del colapso en la red de saneamiento, que dice que es consecuencia directa de falta de trabajo y de gestión del gobierno local del BNG y de sus socios de gobierno, que llevan gobernando Cangas desde 2015.
Recuerda el PP que lidera Dolores Hermelo que la red de saneamiento es una competencia municipal, no de la Xunta ni de otras administraciones, por lo que es el Concello el responsable de su estado actual. «Tras case dez anos no goberno, xa non valen escusas nin discursos: non fixeron o que tiñan que facer». Preguntan los populares a qué subvenciones se acogió el gobierno a lo largo de esos años y dice que la realidad es clara: «Non hai obras, non hai planificación e non hai resultados, só promesas incumpridas. Cantos proyectos presentaron? Cangas multas lle levan pagadas UTE con cartos da veciñanza?».
El PP denuncia la actitud permisiva con la empresa concesionaria, que no cumple con las obligaciones de mantenimiento ni de inversión sin que el Concello le exija responsabilidades. Asegura el PP que la mala gestión del gobierno local tiene consecuencias: socavones constantes en las carreteras municipales, firmes parcheados con cemento, deterioro del servicio y vertidos periódicos de aguas fecales al mar, poniendo en riesgo la pesca y el futuro ambiental de Cangas.
Exige al gobierno que dé explicaciones claras respecto a lo qué se dedica y en qué gasta el dinero de los vecinos, porque, en su opinión, después de tantos años Cangas sigue con un saneamiento en estado crítico. El PP aconseja al gobierno que se marche.
