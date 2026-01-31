Open de dominó hoy en Las Vegas en Cangas

El hotel Las Vegas de Cangas acoge hoy el XI Trofeo Open Dominó de Cangas, que reúne a 112 jugadores de cuatro equipos de la liga sur: Forcarei, Ponte Caldelas, Vigo y los anfitriones de Cangas, además de Ares y Chantada. Está organizado por Dominó Cangas con la colaboración del Concello y las partidas se desarrollarán en horario de mañana y de tarde.