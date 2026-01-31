Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Open de dominó hoy en Las Vegas en Cangas

El hotel Las Vegas de Cangas acoge hoy el XI Trofeo Open Dominó de Cangas, que reúne a 112 jugadores de cuatro equipos de la liga sur: Forcarei, Ponte Caldelas, Vigo y los anfitriones de Cangas, además de Ares y Chantada. Está organizado por Dominó Cangas con la colaboración del Concello y las partidas se desarrollarán en horario de mañana y de tarde.

