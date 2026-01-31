La Mancomunidad reparte un nuevo lote de 15.800 kilos de compostaje
En Moaña se hará el rparto hoy en el punto del aparcamiento de A Xunqueira, en el solar del antiguo cuartel
REDACCIÓN
El Concello de Moaña, que tiene la presidencia rotatoria de la Mancomunidad de O Morrazo para la gestión de la basura, confirma, a través de la edil de Medio Ambiente, Dolores Chapela, que hoy habrá un nuevo reparto de compost.
Desde la Mancomunidad se indica que se van a depositar entre los tres concellos 15.800 kilos de compost.
En Moaña el reparto se realizará desde primera hora de la mañana en el punto de acopio de compost situado en el aparcamiento de A Xunqueira, en el solar del antiguo cuartel.
Por otra lado, el PP de O Morrazo ha centralizado ahora en la agrupación de Moaña, en donde está la presidencia del organismo supramunicipal, sus críticas a la ordenanza de subida de basura y será su portavoz Alfonso Piñeiro quien remita la valoración del partido al nuevo documento.
