Ons, más aislada que nunca: «Só nos falta que veña un tornado»

«Hoxe é probablemente o peor día de todos desde que estamos aquí. Non se pode nin saír da casa», contaba este viernes por la mañana Isabel, una de las cuatro vecinas que está estos días en Ons, donde el temporal dejó sin luz a una parte de la isla por los daños en el tendido aéreo. Por la tarde contaba que la cosa incluso había empeorado, lo que de por sí ya era complicado. «Xusto agora acaba de cerrarse a chover, temos tormenta e moito vento. Xa só nos falta que nos veña un tornado!», contaba poco después de la hora de la comida.

Ese aislamiento podría tocar hoy a su fin. Si la meteorología y, sobre todo, el mar lo permiten un barco de la naviera Piratas de Nabia intentará atracar en la isla para traer de vuelta a Bueu a las cuatro personas que permanecen en Ons. «O problema está no mar porque con este tempo pasa por enriba do molle e pode levarte. Hai que ir a correr e somos xente maior», cuentan. Además una de las personas que está ahora mismo en Ons se encuentra enferma, con gripe, y con una movilidad más limitada.

De las cuatro personas que están ahora mismo en la isla de la bocana de la ría de Pontevedra solo dos residen en una casa afectada por la avería del tendido eléctrico. Se trata de una madre (que es la persona con gripe) y su hija, que viven en la última de las viviendas de la subida hacia el faro. La Consellería de Medio Ambiente y el Parque Nacional Illas Atlánticas pusieron a su disposición una serie de habitaciones en el inmueble en el que se alojan los trabajadores y vigilantes del propio parque nacional, en la zona de Curro [el núcleo principal y punto de llegada a la isla]. Un ofrecimiento que descartaron porque prefieren quedarse en su casa y que la persona que se encuentra enferma se mueva lo menos posible.

El inmueble de Parques Nacionales en Ons, que ofreció para alojar a las vecinas que permanecen en la casa de la isla que no tiene luz. / Fdv

«Ata onte pola tarde [por el jueves] aínda nos podíamos xuntar tres de nós en Casa Acuña para ir a dar un paseo ou botar unha partida de cartas á escoba. Pero hoxe co tempo que fai vai ser imposible», explicaba Isabel. «En todos os anos que levo na illa non acordo nunca unha situación así. Realmente agora si que estamos completamente aillados. Como algunha de nós caia e rompa unha perna non sei que pasaría porque con este tempo nin un helicóptero podería aterrar», asegura.

Tanto su vivienda como Casa Acuña no están afectadas por la avería en el tendido eléctrico y además disponen de generadores. «Pero tal como está o tempo nin saio fóra da casa para poñelo en marcha», explica Isabel para dar una idea de cómo azota esta sucesión de temporales a la isla de Ons. El horario en el que disponen de luz es de 12.00 a 16.00 horas y de 18.00 a 00.00 horas.

Una vista del lugar de Curro, con el temporal en el mar y el muelle de la isla de Ons en la jornada del viernes. / Fdv

Esta vecina de Ons se deshace en elogios hacia el personal del Parque Nacional Illas Atlánticas, que esta semana tampoco pudieron realizar su relevo por culpa de las condiciones meteorológicas y del mar. «Hai que recoñecelo, esa xente danos a vida e están pendentes de nós por se necesitamos calquera cousa», alaba Isabel.

En lo que va de año ya han pasado por Ons las borrascas de gran impacto Harry, Ingrid, Joseph y Kristin. Y parece que se acerca otra llamada Leonardo. Este tren de temporales tiene también sus repercusiones sobre los proyectos y obras en marcha en la isla, que están paralizados. Casa Acuña abrió sus puertas después de las fechas navideñas precisamente para dar alojamiento y servicio a los obreros, pero ahora mismo no hay nadie a quien alojar ni a quien poner comidas. El director del Parque Nacional Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, apunta que ni siquiera se ha podido empezar con la rehabilitación de la antigua iglesia de San Xaquín, de mediados del siglo XIX. Una obra que se impulsa desde la Consellería de Cultura. «Foi imposible. O que si que se fixo foi a desmontaxe do altar, que xa está en terra», cuenta.

Una de las vecinas que está estos días en Ons, Palmira Acuña, ayer por la tarde en el bar de su familia aprovechando las horas de luz para leer. / Fdv

Los trabajos que ejecuta la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Turismo se encuentran en la fase de renovación del acceso principal a la isla, que incluye el cambio de las instalaciones de recepción a los visitantes y un nuevo pavimento empedrado en la subida de Curro. «A min paréceme ben que gasten cartos na illa, pero hai que facer cousas necesarias. A obra da nova depuradora está ben porque facía falta. Pero antes de gastar un montón de cartos en cambiar un pavimento que estaba ben ou nunha nova caseta de visitantes hai outras necesidades, como enterrar o tendido eléctrico desde a igrexa ata o faro», argumenta Isabel.

El mar rompe contra el muelle de la isla de Ons y lo cubre, ayer, impidiendo el atraque de los barcos. / Parque Nacional Illas Atlánticas

El incidente registrado estos días con la línea eléctrica aérea ha obligado a la Consellería de Medio Ambiente a valorar una obra de emergencia para el soterrar ese tendido para evitar que este tipo de problemas se puedan repetir en el futuro.

Para la jornada de este sábado hay decretada una nueva alerta naranja en el mar en todo el litoral de las Rías Baixas. Con todo confían que hoy el barco de pasaje pueda llegar a Ons antes del mediodía para poder regresar hacia Bueu.