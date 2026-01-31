La guardería de Domaio no podrá ser Galiña Azul

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; y la edil de Ensino, Dolores Chapela, se reunieron ayer con el gerente del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, para presentarle el proyecto de la guardería de Domaio en el antiguo preescolar del colegio de la parroquia, que ya data de 2021, y que el Consorcio financie la reforma integrando la nueva guardería en la red Galiña Azul de la Xunta, como está la de Quintela. Pero la reunión fue gridulce, ya que por un lado el gerente les confirmó que no se estaba ampliando la red con más guarderías, aunque por otro, fue productiva, tal y como señala la alcaldesa, porque se trataron las posibilidades de explotación del centro, bien con personal del Concello, aunque no tenga la competencia y sea «complicado de justificar» dice Santos, o bien a través de un contrato de servicios o de un contrato de concesión.

Leticia Santos y Dolores Chapela, ayer, en el Consorcio. | FdV

Sobre el motivo de que no se amplíe la red de guarderías Galiña Azul, el gerente les explicó que era así desde que la Xunta puso en marcha el programa de gratuidad, que permite a las familias poder escoger entre la pública y la privada financiando la Xunta en este último caso los gastos de 0 a 3 años. Cerrada esta vía, se habló de la posibilidad de financiar la obra en sí, aunque después el Concello asumiera la explotación por su cuenta, y se pidió que el Consorcio consultara con el Ministerio por si hay previsión de alguna convocatoria, también que avisara y quedó en hacerlo.

En cuanto a la escuela en sí se habló de la posibilidad de un centro con dos unidades de 0 a 2 que permitiría tener hasta 15 niños y otra aula de 2 a 3 para otros 15. La otra alternativa sería una escuela con una sola unidad que permitiría un máximo de hasta 20 niños, de 0 a 3 años, sin separación por edades.

Actualizar el proyecto y reunión con vecinos

Con las conclusiones de la reunión, la alcaldesa señala que el siguiente paso desde el gobierno local será informar del resultado de la misma a la comunidad educativa del CEIP Domaio y a la Asociación Monte Faro, ya que ambas tienen el proyecto como estratégico y priorizado para Domaio. Leticia Santos asegura que se va a pedir también una actualización del proyecto, que fue redactado en 2021, para estar preparados para acogerse a una convocatoria de ayudas que puedan salir y de no ser factible esta vía, seguir estudiando la manera de financiar la obra. La alcaldesa recuerda que la obligación que realizó en su momento la Consellería de Educación al Concello para que segregara la parcela catastralmente les ocasionó retraso en la tramitación del proyecto y que en este sentido, como anécdota, dice que en la reunión el propio gerente se mostró sorprendido de que la Consellería hubiera exigido ese requisito al Concello estando la parcela en el mismo colegio, siendo de titularidad municipal, y dado que el uso iba ser igualmente educativo. La alcaldesa llevaba esperando desde diciembre de 2024 por esta entrevista.