Fecimo sortea tres bonos en el SPA de Moaña en su campaña de San Valentín
«O amor está no teu barrio» comienza el lunes y se prolonga hasta el día 15
REDACCIÓN
Se aproxima el Día de San Valentín y la Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo) pone en marcha una nueva campaña con el lema de «O amor está no teu barrio», para potenciar las compras en el comercio local de Cangas, Moaña y Bueu y premiar, al mismo tiempo, a los clientes que consumen en los establecimientos adheridos.
La campaña comienza este próximo lunes día 2 de febrero y se premiarán los consumos que se realicen hasta el día 15 en los establecimientos adheridos con un premio consistente en un sorteo, entre todos los tickets registrados, de tres bonos dobles para disfrutar el club termal en el SPA Bienestar Moaña.
La campaña se llevará a cabo a través de la página comerciodomorrazo.com, en donde los compradores registrarán sus tickets de compra o consumos para optar a conseguir uno de los premios. Como requisito, las compras deben de ser por un mínimo de 10 euros .
El cliente debe de entrar en la págína de la campaña y pinchar en el banner de la campaña para realizar el registro del ticket. Debe guardar el ticket registrado, ya que de resultar premiado, se solicitará una fotografía del mismo para su validación. Si resulta premiado, recibirá una notificación por parte de Fecimo y la empresa en donde realizó la compra o la consumición hará entrega del premio. Fecimo realiza esta campaña con las tres asociaciones locales de comercio (Acica, Acimo y Acibu), cuenta con cofinanciación de la Xunta y colaboración de Abanca.
