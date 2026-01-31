Educación no pone fecha para la obra en Cela y A Pedra también sufre goteras y filtraciones

«Acometerase en base ao calendario de obras que imos programando progresivamente». Es la respuesta de la Consellería de Educación a las quejas públicas de esta semana de la comunidad educativa del colegio de A Torre-Cela, que sufre graves filtraciones y goteras. El departamento autonómico recalca que existe un proyecto para acometer esa obra, elaborado en el curso 2023/24, pero de momento no hay una fecha estimada para su ejecución. Pero a la denuncia de Cela se suma también otro de los colegios del municipio, A Pedra, que sufre un problema casi idéntico. En este caso con un agravante: se trata de un edificio relativamente nuevo, inaugurado en el curso 2010/11.

El Consello Escolar de A Torre remitió justo antes de las navidades un escrito reclamando la ejecución inmediata de la mejora integral de la cubierta del colegio, un edificio que ya tiene 50 años. Los temporales de este mes de enero han agravado todavía más la situación y en algunos puntos del centro educativo, como la biblioteca o en los despachos, es necesario colocar cubos, recipientes y plásticos para recoger el agua.

El colegio de A Pedra también cuenta desde el curso 2023/24 con un proyecto de reforma que incluye la sustitución de las carpinterías exteriores, colocación de nuevas cubiertas de panel tipo sandwich, dotación de un aislamiento térmico en las fachadas tipo SATE y la reparación del actual patio cubierto.

Las filtraciones y goteras afectan a un gran número de zonas del colegio: las aulas de tercer ciclo, pasillos, despachos o el gimnasio. «En el gimnasio hay una humedad tremenda. Tenemos cubos para recoger el agua que entra y todos los días hay que secarlo», explican desde la comunidad educativa de A Pedra. A mayores hay un cuarto para guardar material, pero que no se puede usar porque llueve en su interior. Y denuncian que la parte del colegio que está en peores condiciones es precisamente la nueva.

Otra zona del colegio de A Pedra con el techo desconchado por las filtraciones y cubo para recoger el agua. / Fdv

El colegio de A Pedra está compuesto por dos edificios: el centro de Primaria, que es el más grande, y el de infantil, situado en la calle Ramón Bares y al lado de la guardería de A Galiña Azul. Este edificio es más antiguo y para él no existe de momento ninguna mejora prevista. Pero desde el Consello escolar también entienden que es una intervención urgente. «Se quedó fuera del proyecto que ya está redactado, pero el tejado está fatal, las ventanas meten agua dentro, los canalones están rotos...», exponen desde A Pedra.

Desde la Consellería de Educación insisten en que está «comprometida» con la mejora en los centros educativos de Bueu y ponen como el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, que supuso una inversión de más de medio millón de euros en el municipio. Así, se ejecutó el cambio de ventanas en Montemogos-Beluso, con un coste de 273.500 euros; renovación de iluminación en el IES Illa de Ons (58.300 euros) y el IES Johan Carballeira (145.000 euros), a lo que hay que sumar otros 25.000 euros en reparaciones en el propio Johan Carballeira.