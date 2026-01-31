El Concello desviará el agua que suministra a Anguieiro y A Regueira para limpiarlos a fondo de hidrocarburos

«Existen indicios técnicos consistentes de que o foso de graxas dunha actividade próxima [taller de coches] está a filtrar ao medio e conectar, por escorrentía superficial e/ou rede de pluviais entubada, coa contorna inmediata da captación». Es parte de la «conclusión provisional» de la empresa concesionaria del servicio integral del agua, UTE Gestión Cangas, sobre el vertido de hidrocarburos en la captación de Anguieiro y la situación de la red que suministra al depósito municipal de Ourelo, en Darbo, así como presencia de estos residuos en la fuente y el lavadero de A Regueira, que sigue anegado. La UTE mantiene los ensayos con trazador en las canalizaciones sospechosas detectadas, la inspección y sellado provisional de puntos de entrada a la red de pluviales y el requerimiento formal para que se realicen «actuacións correctoras» en dicho foso, como la impermeabilización, vaciado controlado, gestión de residuos y pruebas de estanqueidad.

Durante la jornada de ayer se mantuvieron los controles y las visitas a los lugares afectados. Agentes de la Guardia Civil inspeccionaron las instalaciones del taller del que, supuestamente, parten los residuos contaminantes, y Augas de Galicia analiza los datos disponibles que conducirían a la apertura de un expediente y una propuesta de sanción, si procede.

El concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, abunda en la urgencia de vaciar y sanear los enclaves municipales afectados. Una medida, señala, que obligará a «desviar temporalmente» tanto la captación de Anguieiro como la fuente de A Regueira, por donde sigue saliendo agua potable que contribuye a inundar el entorno y sobre la que flotan restos de aceites y combustibles que se intenta paliar con absorbentes. Para hacerlo efectivo, el Concello contratará «por urxencia» a una empresa que se encargue de trasladar los elementos contaminantes a un gestor autorizado, para que la UTE concesionaria se encargue del resto. El edil apunta que el lunes se concretarán estas actuaciones y reclamará los costes a los responsables del vertido, cuando se concreten.

Los técnicos no tienen claro cuándo se podrá «normalizar» la situación, ni siquiera la viabilidad de seguir aprovechando la captación de Anguieiro, al menos a corto plazo. Por eso valora con la empresa concesionaria la conexión del depósito de Ourelo al manantial de Monte Carrasco anexo a la captación para la traída de la comunidad de usuarios de Campiño. Para ello habría que canalizar unos 500 metros de tubería al borde de la carretera A Madalena-Erbello, lo que precisa permisos administrativos y, probablemente, de particulares afectados. Las posibles soluciones se están «valorando», dice el concejal, e insiste en que el suministro y la salubridad del agua de consumo están garantizados.